"Kadına şiddet gibi çok boyutlu müdahale gerektiren, kompleks toplumsal problemler ancak güçlü bir siyasi irade, politik liderlik ve duruşla çözülebilir. Bu alanda Cumhurbaşkanımızın sahiplenici ve kararlı tutumu meselenin çözümü için çok değerli. Biz de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, Cumhurbaşkanımızın talimatı ve himayelerinde, kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında 'caydırıcılık' temasıyla bir video hazırladık." \

Kampanyanın sözcülüğünü üstlenen Durgut, kadın hakları, kadının çalışma hayatındaki yeri, kadının statüsünün yükseltilmesi, kadına şiddetin önlenmesi konularının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok büyük bir hassasiyetle üzerinde durduğu konular olduğunu vurguladı.

İLKAY GÜDER - TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanvekili Tuba Durgut, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve himayelerinde kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında 'caydırıcılık' temasıyla bir video hazırlandığını" bildirdi.

- "Kampanyanın ilk fazını 'caydırıcılık' teması üzerine planladık"

Durgut, kadına yönelik şiddetin, bütüncül bir bakış açısıyla bireysel, sosyal, çevresel, yasal pek çok risk faktörüne müdahale etmeyi gerektiren çok önemli bir problem olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin kadına şiddetle mücadele kapsamında reform niteliğinde düzenlemeleri hayata geçirdiğine işaret eden Durgut, buna rağmen pek çok kadının cinsiyete dayalı şiddete maruz kaldığının görüldüğünü kaydetti.

Durgut, bu alanda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yaptırdığı çok kapsamlı bir çalışma bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu çalışmayı baz alarak farklı müdahale ve öncelik alanları belirledik ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kampanyamızı, bu müdahale ve öncelik alanlarına göre fazlandırdık. Araştırma sonuçlarını incelediğimizde kadına şiddeti önlemeye yönelik çok kapsamlı bir yasamız olmasına rağmen hedef kitlelerde bu yasa farkındalığının düşük olduğunu gördük. Bu yüzden kampanyanın ilk fazını 'caydırıcılık' teması üzerine planladık.