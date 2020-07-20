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Cumhurbaşkanlığından öğrencilere staj seferberliği! Staj başvurusu nasıl yapılır?

EĞİTİM HABERLERİ  | 20.07.2020 17:50 | Son Güncelleme

Pandemi nedeniyle staj başvurusu yapamayan ve stajını gerçekleştiremediği için zorluk yaşayan öğrencilere yönelik staj seferberliği başladı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan program, www.yetenekkapisi.org adresinden kamuoyuna duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığından öğrencilere staj seferberliği! Staj başvurusu nasıl yapılır?

Staj başvurusu nasıl yapılır sorusu çok sayıda üniversite öğrencisinin aklını karıştıran konuların başında geliyor. Özellikle staj başvuruları 2020 yılında gerçekleşen pandemi nedeniyle biraz daha zorlaştı. Öğrenciler staj imkanı bulmakta zorlanmaya başladı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda; bakanlıklar, bakanlıklara bağlı kuruluşlar ve özel sektördeki gönüllü işverenlerin iş birliği ile Hazine ve Maliye Bakanlığının da destekleriyle üniversite öğrencileri için Staj Seferberliği Programı hazırlandı. Programın detayları www.yetenekkapisi.org adresinden paylaşıldı.

Staj seferberliği staj başvurusu

Staj seferberliği uygulaması; öğrencilerin alanlarında uzmanlık kazanmaları için üniversitede staj yapmaları gerekliliğinden doğdu. Bu sene pandemi sebebiyle öğrenciler staj imkanı bulma konusunda zorluk yaşadığı için “staj mezuniyetine engel olmasın” düşüncesinden yola çıkılarak örgün eğitimdeki lisans programlarının son sınıflarına geçen öğrenciler için staj imkanı tanımaya odaklanıldı. Staj imkanı kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektörde de geçerli olacak.

Staj seferberliği doğrultusunda staj başvurusu 2020 nasıl yapılır sorusunun cevabı da merak ediliyor. Başvuru değerlendirmeleri; Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince liyakat esasına dayanılarak ve objektif yöntemlerle gerçekleştirilecek. Öğrencilerin liseden lisans son sınıfa dek yaptıkları tüm çalışmalar ve performansları göz önünde tutulacak. Staj seferberliği staj başvuruları ilk etapta Kovid-19 sebebiyle staj imkanı bulmakta zorlanan öğrencilere destek olmayı amaçlarken uzun vadede çok daha kapsamlı imkanlar tanıma amacı taşıyor.

Staj başvurusu uygulamasıyla uzun vadede staj imkanının zorunlu staj gerektiren bölümlerden tüm bölümlere yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra kamu ve özel sektör staj imkanlarının bütün üniversiteli gençlerin ulaşabileceği bir hale getirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Şeffaf değerlendirme yöntemleriyle kariyer imkanlarına erişimde fırsat eşitliği sağlanması amaçlanırken üniversite öğrencilerinin kurum kurum ve kuruluşlarındaki faaliyetleri çok daha yakından tanımalarının sağlanması da bekleniyor.

Uzun vadede program hedefleri arasında staj olanaklarının genişletilmesi, kamu kuruluşlarının genç yeteneklerle buluşturulması, kamu kurumlarının üniversite öğrencileri tarafından daha fazla bilinir hale gelmesi ve özel sektörün oluşturulacak olan stajyer havuzuna erişebilmesi amaçlanıyor. Aynı zamanda KOBİ ve start-upların da yetenekli genç açığı konusunda yaşadıkları problemlerini azaltmak da hedefleniyor.

Kimler staj başvurusu yapabilir?

Staj başvurusu 2020 yılı için örgün eğitimdeki lisans programları ve dört yıllık yüksekokullardaki son sınıfa geçmiş öğrencileri kapsıyor. Bu öğrencilerin de not ortalamalarının 4 üzerinden 2 ve üstü olması bekleniyor. Staj başvurusu yapan adaylar; anlık performans ölçen bir sınav yöntemi yerine; liseden lisanstaki son sınıflarına kadar çalışmaları, başarıları ve performansları üzerinden değerlendirilecek. Yöntem; sosyal ve sanatsal yeterlilik, sportif yeterlilik ve mesleki yeterlilik olacak şekilde üç başlığı kapsayacak. Her bir başlıkta farklı ölçütler göz önünde bulundurulacak.

Değerlendirmelerin ardından stajyer havuzuna girmeye hak kazanmış adaylar belirlenecek ve duyurulacak. Stajyer havuzuna kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel sektörde bulunan gönüllü firmalar da erişebilecek. Böylece kurumlar ihtiyaçları doğrultusunda havuzdan adayları seçebilecek ve staj teklifi yapabilecek. Adaylar da tekliflerin içinden kendilerine en uygun olan kuruluşu tercih edebilecek.

Staj başvurusu 2020 ne zaman?

Staj seferberliği ilanı Yetenek Kapısı platformunun internet sitesi olan www.yetenekkapisi.org sitesinde duyuruldu. Staj başvuruları ise 20 Temmuz 2020 ile 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak.

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