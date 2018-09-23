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Cumhurbaşkanlığından Rize'de vatandaşlara aşure ikramı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 15:21 | Son Güncelleme

Muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Rize'de vatandaşlara aşure dağıtıldı

RİZE (AA) - Cumhurbaşkanlığınca Rize'de öğle namazının ardından aşure ikramı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen aşure dağıtımı için Sahil Camisi önünde stant kuruldu.

Gönderilen özel tarife göre pişirilen ve kazanlarla getirilen aşureler, öğle namazının ardından Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Veysal Bektaş, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap ve diğer ilgililer tarafından vatandaşlara dağıtıldı.

Veysal Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı olarak illerde aşure dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Vali Erdoğan Bektaş da tarihin olumlu ve olumsuz bir dizi hadiselerden oluştuğunu belirterek, "Önemli olan yaşaya geldiğimiz olaylardan doğru sonuçlar çıkarmayı, önümüze o mantıkla bakmayı başarmaktır." dedi.

Kerbela olayının tarihe mal olduğunu ifade eden Bektaş, "Muharrem ayı ve bu etkinlik bütün İslam dünyasında bir daha anılıyor. Bu tür acı olayların yaşanmaması temenni ediyorum. Her an bu olaylar yaşanıyor ve bu olaylardan ders çıkarmak gerekiyor. Kardeşliğimizi biraz daha geliştireceğiz. En önemli konu budur." diye konuştu.

Aşure dağıtımının ardından İl Müftü Yardımcısı Naci Çakmakçı dua etti.

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