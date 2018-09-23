Cumhurbaşkanlığından Şanlıurfa'da vatandaşlara aşure ikramı

Cumhurbaşkanlığınca muharrem ayı dolayısıyla Şanlıurfa'da aşure dağıtıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhurbaşkanlığınca, Rabia Meydanında vatandaşlara aşure ikram edildi.
Etkinliğe, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Metin Yener, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Acar, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Aşureden almak isteyen vatandaşlar, meydanda sıcak havaya rağmen kuyruk oluşturdu.
Edilen duanın ardından protokol üyeleri, kazanların başına geçerek alanda toplanan, aralarında Suriyelilerin de bulunduğu çok sayıda kişiye aşure ikramında bulundu.
Vali Erin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun muharrem ayı dolayısıyla düzenlendiğini söyledi.
Vatandaşlara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür eden Erin, "Muharrem ayının hayatımızda önemli bir yeri vardır. Milletimiz Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenmeye devam ediyor. Katılan herkese yürekten teşekkür ediyorum." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Yener de anlamlı bir günde kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye'nin farklı kentlerinde benzer etkinliklerin düzenlendiğini belirten Yener, "İnşallah bugünler birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirir. Dünyada devam eden zulümleri durdurmak için güçlü olmamız gerekiyor. Bunun için birlik olmamız gerekiyor bu tür programlar birliğimizi güçlendirmek için önemli bir araçtır." diye konuştu.
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