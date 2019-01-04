HABER

Cumhurbaşkanlığından "seçim" genelgesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 04:32 | Son Güncelleme

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, millet iradesinin sandığa sağlıklı yansıması amacıyla, seçim kurullarının yer ve araç tahsisi gibi ihtiyaçları ile nitelikli iş gücü takviyesinin karşılanması konusunda gereken tüm önlemlerin alınacağı belirtildi

Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan genelgede, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 127'nci ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 8'inci maddeleri uyarınca 31 Mart Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin yapılacağı hatırlatıldı.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin, Anayasa'nın 79'uncu maddesinde öngörülen "seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü" ilkesine yaraşır bir şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile il ve ilçe seçim kurullarının bu kapsamdaki çalışmalarına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca da her türlü iş gücü, araç ve diğer malzeme desteği verilmesinin önemli olduğu vurgulanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Bu itibarla 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin başarıyla gerçekleştirilerek, millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla, özellikle ilçe seçim kurullarına yer, araç tahsisi, bilgisayar, yazıcı, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör gibi ihtiyaçlar ile bunları kullanabilen nitelikli iş gücü takviyesinin tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca herhangi bir aksamaya meydan verilmeden karşılanması konusunda başta mülki idare amirleri olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, banka yöneticileri ile güvenlik güçlerinin amirleri tarafından gereken tüm önlemler alınacak ve bu hususta azami gayret ve duyarlılık gösterilecektir."

PARTNERGörünce Size Çok Acayip Duygular Yaşatacak Hepsi Birbirinden Garip 16 FotoğrafGörünce Size Çok Acayip Duygular Yaşatacak Hepsi Birbirinden Garip 16 Fotoğraf
İzmir'de 50 yaşındaki kadın başından vurularak öldürüldüİzmir'de 50 yaşındaki kadın başından vurularak öldürüldü
Haberler peş peşe geldi! İşte okulların tatil edildiği illerHaberler peş peşe geldi! İşte okulların tatil edildiği iller
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
31 Mart cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı mahalli idareler genel seçimi Recep Tayyip Erdoğan Resmi Gazete seçim YSK

En Çok Okunan Haberler

ABD'deki Hakan Atilla davasında sıcak gelişme

ABD'deki Hakan Atilla davasında sıcak gelişme

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Öğretim görevlisi Ceren Damar'ı öldüren caninin ifadesi ortaya çıktı

Hamilelik iddialarının ardından Ebru Gündeş'ten dikkat çeken paylaşım!

Hamilelik iddialarının ardından Ebru Gündeş'ten dikkat çeken paylaşım!

Burak Yılmaz'a büyük şok! İmza atmadan...

Burak Yılmaz'a büyük şok! İmza atmadan...

Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Bir ilk yapılıyor

Bakan Ziya Selçuk duyurdu! Bir ilk yapılıyor

İki ülke birbirine girdi! Tehlikeli gerilim: Şoktayız

İki ülke birbirine girdi! Tehlikeli gerilim: Şoktayız

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Taksim'deki görüntüler büyük tartışma yaratmıştı! Flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji uyarmıştı! 5 ilde kar yağışı başladı

Meteoroloji uyarmıştı! 5 ilde kar yağışı başladı

İzmir'de 50 yaşındaki kadın başından vurularak öldürüldü

İzmir'de 50 yaşındaki kadın başından vurularak öldürüldü

Eğitime kar engeli! 4 Ocak Cuma günü hangi illerde okullar tatil edildi?

Haberler peş peşe geldi! İşte okulların tatil edildiği iller

Diyarbakır’da EYP’li saldırı: 5 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’da EYP’li saldırı: 5 kişi gözaltına alındı

Antalya'da çevreye rastgele ateş eden kişi gözaltına alındı

Antalya'da hareketli gece! 'Keşke herkes beni anlayabilseydi!'

Kaçak kazıcılara jandarmadan suçüstü

Suçüstü yakalandılar! "Kolay gelsin, ne yapıyorsunuz?"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.