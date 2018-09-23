Cumhurbaşkanlığından Tokat'ta aşure ikramı

Tokat'ta muharrem ayı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde aşure dağıtıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta öğle namazının ardından vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.
Aşure dağıtımına, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul, Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ve Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu katıldı.
Tokat Valisi Ömer Toraman, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, aşurenin zor zamanlarda yardımlaşmanın ve dayanışmanın sembolü olduğunu belirterek, "Bizim için de kuvvetli bir gelenektir. Bizler de bu geleneği yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya gayret gösteriyoruz. Bu aşureyi de birlik ve beraberliğimizin sembolü olarak değerlendiriyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul da "Muharremin amacı belli, birlik ve beraberlik. Sayın Cumhurbaşkanımız bunun altını çizmek için her sene bu aşure ikramını yapıyor. İnşallah birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendiren bir etkinlik olur." diye konuştu.
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