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"Cumhurbaşkanlığıyla çelişmeyen bir Yüce Mahkeme kurulmalı"

30.09.2020 16:58 | Son Güncelleme

MHP lideri Bahçeli, 2017 referandumuyla parlamenter sistem döneminin kapandığını belirterek AYM yerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile çelişmeyecek bir "Yüksek Mahkeme" kurulmasını istedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "yeni hükümet sisteminin parlamenter sistemin bütün kamburlarından, bütün bağlarından, bütün engellerinden ayıklanması, arındırılması" gerektiğini savunarak Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kapatılmasını istedi.

Bahçeli'nin "Yeni Yasama Yılının Açılışı Kapsamında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne Uygun ve Uyumlu Siyasi ve Hukuki Düzenlemelerin Yapılmasına İlişkin" başlıklı yazılı basın açıklamasında Anayasa Mahkemesi hedef alınarak, AYM'nin yerine bir "Yüksek Mahkeme" kurulması çağrısı yapıldı.

Türkiye'de 16 Nisan 2017’de yapılan referandumla parlamenter sistem döneminin kapandığını belirten Bahçeli, "Özellikle Başkanlık Sistemiyle yönetilen ülkelerde yargının en üst organı olarak 'Yüce Mahkeme' veya 'Yüksek Mahkeme'ler yer almaktadır" dedi.

"Demokrasi dışı yapıyı korumak için kuruldu"

Anayasa Mahkemesi'nin ilk defa 1961 Anayasası ile Türk hukukuna girdiğini ve "esas itibariyle 1960 darbesinin oluşturmak istediği demokrasi dışı yapıyı korumak için ihdas edildiğini" savunan Bahçeli, "Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır" diye konuştu.

Açıklamada, "Türkiye’nin demokratikleşme sürecini hızlandıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle çelişmeyecek demokratik, etkin, adil, tartışmaların odağı olmaktan çıkarılmış bir 'Yüce Mahkeme', deyim yerindeyse bir 'Divan-ı Ali' kurulması Türkiye’nin gücüne güç katacaktır" ifadelerine yer verildi.

AYM'nin "hak ihlali" kararlarına eleştiri

Bahçeli açıklamasında, Anayasa Mahkemesi’nin son zamanlarda verdiği kararların "sancılı ve sakat" olduğu görüşünü dile getirerek "Hak ihlalleri adı altında, milli haklara ve adalet duygusuna telafisi imkansız zararlar verilmektedir" ifadesini kullandı.

AYM'nin son dönemde verdiği hak ihlali kararları nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kamuoyu önünde AYM Başkanı Zühtü Arslan'asert eleştirilerde bulunmuştu.

Soylu, AYM'nin "Şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez" hükmünü iptal etmesi ve 2016'da "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildiri imzalayan ve "terör örgütü propagandası" suçundan ceza alan "Barış Akdemisyenleri" için hak ihlali kararı almasını sert sözlerle eleştirmiş, AYM kararlarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatına uyulmasına işaret ederek "Bizim AYM, AİHM'nin şubesi midir? Nedir bu batıcılık hayranlığı?” sorusunu yöneltmişti.

Zühtü Arslan ise isim vermeden Soylu'ya seslenerek, "Kararlara yönelik bazı eleştirilerden görüyoruz ki kararlarımız okunmadan, bazen de okunduğu halde yeterince anlaşılmadan eleştirilmektedir. Sağlıklı bir eleştiri, okumayı ve okunanı doğru anlamayı gerektirmektedir" yanıtını vermişti.

DW/BK,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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