Cumhuriyet 96 yaşında

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Tenor Murat Karahan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Özel Maya Okulları'nın kuruluşunun 18. yıl dönümü dolayısıyla MEB Şura Salonu'nda düzenlenen ve geliri Mehmetçik Vakfına bağışlanan konser, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şefliğini Antonio Pirolli'nin yaptığı, 11 eserin seslendirildiği etkinliğe sanatseverler ilgi gösterdi.

Murat Karahan, konserin sonunda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet okullarında yetişmiş ve dünyada ülkesini temsil eden bir sanatçı olarak, bunun ayrı bir gururunu taşıdığını söyledi.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andığını belirten Karahan, "Ata'mızın dediği gibi 'Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır.' Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Karahan, konserden elde edilen gelirin Mehmetçik Vakfına bağışlanacağını belirterek şu bilgileri verdi:

"Bir tek Cumhuriyet Bayramı'nda değil, askerimizi hiçbir zaman unutmamamız lazım. Mehmetçiğimiz ülkemizi ve topraklarımızı savunmak için canları pahasına bizler için göğüslerini siper ediyor. O yüzden Türk halkı olarak askerimizin arkasında durmamız gerekiyor."

