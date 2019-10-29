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Cumhuriyet 96 yaşında! Anıtkabir'de tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 11:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Cumhuriyet 96 yaşında! Anıtkabir'de tören

Devlet erkanı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyet, Arslanlı Yol'dan yürüdükten sonra, Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşına çelenk bırakıldı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MESAJINI OKUDU

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak mesajını okudu.

Erdoğan'ın mesajı:

Aziz Atatürk, bugün millet olarak büyük bir heyecanla Cumhuriyetimizin 96. yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün, aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Milli bekamıza yönelik saldırıların arttığı dönemde, direniş ruhu ile yurt içi ve dışında mücadelemizi kararlılıkla yürütüyoruz. Barış Pınarı Harekatı ile terör koridorunu dağıtarak kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya gösterdik. Ruhun şad olsun.

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Anahtar Kelimeler:
Anıtkabir devlet erkanı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
ee chpli kardeslerim.simdi ne kulp yazacaksiniz cok merak ediyorum. adam devlet toreni yapmayinca vatan haini olmustu.alin size toren .simdide vatansever ilan edin
İyi hasta olmamışlar.
Uzun zamandır hastlanmadılar hayret belli ki ekonomi çökmüş bu sene açılışda yok
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