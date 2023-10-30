Cumhuriyet altınları, deste deste paralar... Araç almak isteyenleri dolandırıp hep aynı yöntemi uygulamışlar! Kuyumcunun çırağıyla...

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, halk arasında “Sazan sarmalı” olarak bilinen ’işleri birbirine dolandırma’ usulüyle, araç satın almak isteyenleri dolandıranlarla ilgili çalışma yaptı. Polisin yaptığı teknik takip sonucu Y.Ö.’yü (35) 1 milyon 765 bin TL dolandıran çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Adana merkezli, Mersin ve Batman’da yapılan operasyonda, Z.B. (24), A.Ö. (24), İ.T. (23), M.K. (22), R.K. (23) ve T.Ö. yakalandı. Yakalananlar arasından Z.B. ve A.Ö.’nün çete lideri olduğu değerlendiriliyor. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 6’sı da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANLAŞTIKLARI KUYUMCUDAN PARAYI ALTINA ÇEVİRDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Sazan sarmalı operasyonunda çetenin parayı Mersin’de bir kuyumcu üzerinden altına çevirdiği tespit edildi. Çetenin içerisinde yer alan A.Ö Mersin’deki bir kuyumcuda çırak olarak çalışan T.Ö. aracılığıyla parayı altına çevirdiği belirlendi. A.Ö.’nün farklı tarihlerde dolandırıcılıktan elde edilen para ve altınları T.Ö.’den teslim aldığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. A.Ö.’nün, çok sayıda Cumhuriyet altını ve deste deste paraları siyah poşete doldurduktan sonra kuyumcudan ayrıldığı görüldü.

Emniyete götürülen şüpheli T.Ö.’nün, ifadesinde, “Bana gönderdikleri parayı altına çeviriyordum. Daha sonra gelip, para ya da altın olarak teslim alıyorlardı. Benim olayla bir ilgim yok” dediği belirtildi. Diğer şüpheli A.Ö. ise görüntülerle ilgili, “Kuyumcunun bana borcu vardı. Alacağımı almak için gittim” savunması yaptığı kaydedildi.

Öte yandan, kuyumcunun çırağı T.Ö de tutuklanmıştı. (İHA)









