Cumhuriyet Ankara'sının kuruluşunu anlatan sergi başkentlilerle buluşacak

Serginin açılışı öncesinde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan küratör Ali Cengizkan, serginin hazırlanmasında 17 yıllık emek olduğunu, birçok belge ve fotoğraftan faydalandıklarını belirtti. Serginin hem mimarlara ve plancılara hem de Ankara'nın kuruluşunu ve geçmişini merak edenlere hitap ettiğini söyleyen Cengizkan, 1923-1933 yıllarını anlatan yaklaşık 350 fotoğrafın yer aldığı sergiyi her yaştan kişinin ziyaret edebileceğini ifade etti.

Vehbi Koç Vakfının kuruluşunun 50'nci yılı kapsamında, Koç Üniversitesi Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) tarafından düzenlenen sergi yarın CerModern'de açılacak. Küratörlüğünü Ali Cengizkan ve Müge Cengizkan'ın yaptığı sergide, Ankara'nın Cumhuriyet'in ilanından sonraki 10 yılda modern bir başkent olarak yapılaşması fotoğraf, video ve belgeler eşliğinde sunulacak.

Ankara'nın Cumhuriyet'in ilanından sonra modern bir başkent olarak kuruluşunu fotoğraf ve videolar eşliğinde anlatan "Bir Şehir Kurmak: Ankara 1923-1933" adlı sergi başkentlilerle buluşacak.

Cengizkan, sergide bugünün Ankara'sına ait fotoğraf kullanmadıklarını dile getirerek "Sergimizde söz konusu dönemin Ankara'sının bilinmeyen fotoğraflarına yer verdik. Genellikle eskiyi düşünmek, eskiye özlem, nostalji gibi duyguları tetikliyor. Oysa bunun sönümlenen tehlikeli bir nokta olduğunu düşünüyoruz. Onun için nostaljiden kaçındık ve karşılaştırmalı bir şey yapmadık." diye konuştu.

Serginin yeni araştırmaların yapılmasına zemin hazırlayacağını düşündüklerini aktaran Cengizkan, "Ankara'nın 1923-1933 yıllarına ait 6 bin civarında kartpostal olduğu biliyor ama bizim tahminimize göre 10 bine yakın kartpostal var. Bu sergi açıldıktan sonra bilinmeyen kartpostalların da özel arşivlerden ve koleksiyonculardan çıkacağını düşünüyoruz. Böylece araştırmalar da genişleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Cengizkan, sergi için yaklaşık bin 300 fotoğraftan faydalandıklarını, bugün Kızılay olarak bilinen Yenişehir bölgesinin kuruluş hikayesini yeniden canlandırmak istediklerini anlattı.

VEKAM Direktörü Filiz Yenişehirlioğlu da Ankara ve çevresiyle ilgili araştırmalar yaptıklarına, bu kapsamda çeşitli yayınlar çıkardıklarına, çalıştay, sergi gibi etkinlikler düzenlediklerine işaret etti.