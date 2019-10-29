Cumhuriyet Atatürk’e Saygı Mesajlarıyla Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 96’ncı kuruluş yıldönümü dolayısıyla bugün başkentte Anıtkabir halkın kutlamalar için tercih ettiği mekan oldu. Yurttaşlar, Ankara dışındaki illerden de tur organizasyonlarıyla Anıtkabir’i ziyaret ederken, sosyal medya paylaşımlarımda da laiklik, kadın hakları, demokrasi gibi mesajlarla Atatürk’ün Cumhuriyet’in kuruluşuna öncülük etmesi vurgulandı. Anıtkabir’de sabah ilk önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında resmi tören yapıldı. Törenin özelliği Ankara siyasetinde muhalefetle iktidarı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla buluşturmasıydı. Ana muhalefet partisi CHP, Erdoğan’ın artık AKP genel başkanlığını yürütmesi dolayısıyla tarafsız Cumhurbaşkanı olmadığı protestosuna devam etti. 29 Ekim’in devletin kuruluş tarihi olması nedeniyle geleneksel olarak Cumhurbaşkanı’nın ev sahipliğinde yapılan kutlamalara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi katılmadı. Ancak Atatürk’ün anısına saygı dolayısıyla CHP yönetimi, Anıtkabir’de tam kadro yer aldı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve parti yöneticileri de Anıtkabir’deydi. HDP yönetimi ise, her yıl olduğu gibi kutlamalara katılmadı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Anıtkabir’de değildi.

Anıtkabir’deki törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, yüksek yargı temsilcileri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, siyasi parti temsilcileri ve diğer devlet erkanı hazır bulundu. Buradaki törenden Cumhurbaşkanlığı’nın paylaştığı karelerde ise, Erdoğan’ın Akşener’le selamlaşmasına yer verilmesi dikkat çekti. Tören sırasında, Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’yla tokalaşmadığı öğrenildi. Kılıçdaroğlu, dün gece 29 Ekim için yazılı mesajında, “Saray” ifadesiyle Erdoğan yönetimini hedef alan sert açıklamalar yapmıştı. Öte yandan Akşener, en son Kılıçdaroğlu ile birlikte “Millet İttifakı” olarak parlamenter rejime geri dönüş yapılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunmuştu. Erdoğan’ın, Anıtkabir Özel Defteri’nde Atatürk’e hitaben yazdığı yazıdaysa yap-devret-işlet modeliyle konsorsiyumla yapılmış İstanbul Havalimanı’ndan söz etmesi dikkat çekti. Atatürk Havalimanı’nın kapatılırken, yeni havalimanına sadece Atatürk’ün adı verilmemesi tartışılmıştı.

Erdoğan, Atatürk’e hitaben bugün deftere “Zatıalinizin ve aziz şehitlerimizin emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni, dahili ve harici bedhahların saldırılarına rağmen, dünyanın en güçlü ve müreffeh devletlerinden biri yapma yolunda kararlılıkla yürüyoruz. Cumhuriyetimizin 95’inci seneidevriyesinde açılışını yaptığımız İstanbul Havalimanı, milletimizin en son gurur abidesi olarak tarihe nakşolmuştur. Ruhun şad olsun” diye yazdı. Anıtkabir sonrasında Erdoğan, Cumhuriyet’in kuruluşuna ilişkin tebrikleri Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etti. Bu sırada CHP yönetiminden Cumhuriyet’in 100’ncü yılı olan 2023 yılında yeniden kutlamaların Çankaya Köşkü’nde yapılacağı yönünde mesajlar verildi. Anıtkabir’deki Arslanlı Yol’dan yürüyüş ve merdivenler dolayısıyla buradaki törene sağlık durumu bakımından katılamadığı açıklanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Saray’da Erdoğan’ın tebrikleri kabul ettiği törende yer aldı. Erdoğan ile Bahçeli’nin buradaki sıcak tokalaşma görüntüleri objektiflere yansıdı.

Erdoğan, ayrıca bu akşam devlet erkanının yanı sıra sanatçılar, sporcular gibi farklı toplumsal kesimlere yönelik Cumhuriyet bayramı resepsiyon daveti verecek. Kılıçdaroğlu’nun katılmayacağı Cumhurbaşkanlığı’ndaki davete Akşener ve Karamollaoğlu ise katılacak. Anıtkabir’e binlerce yurttaş akın etti Devlet erkanı ayrıldıktan sonra Anıtkabir, gün boyunca coşkulu anlara sahne oldu. Genci yaşlısı binlerce yurttaş, Anıtkabir’i ziyaret ederek 29 Ekim’i kutladı. Atatürk’ün kabrine kırmızı karanfiller bırakıldı. Sosyal medyada “Cumhuriyet’in çocuklarıyız”, “Tatil değil bayram”, “Atatürk” gibi etiketler kullanılarak, özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nin laik, demokratik kuruluş ilkelerini vurgulayan mesajlar paylaşıldığı görüldü. Meral Akşener de İyi Parti’nin gençlik kolları üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ikinci kez ziyaret etti. Kemal Kılıçdaroğlu da CHP’li gençlerle buluşarak, Cumhuriyet’in gençlere emanet olduğu yönünde ifadeler kullandı. Ankara’da bir başka kutlama, TBMM Binası’ndan 1. Meclis Binası’na askeri ve resmi ekipler katılımıyla kortej yürüyüşü yapılması oldu. Ancak bu kortej için detaylı güvenlik önlemleri alındığı, pek çok noktada TOMA’lar (Toplumsal Müdahale Aracı) konuşlandırıldığı ve yurttaşları kortejden fazlasıyla ayırt edici şekilde bariyerler kurulduğu görüldü. Ankara’nın nüfusu itibariyle az sayıdaki vatandaş, korteji takip etmek üzere TBMM Binası’ndan Ulus semtine doğru ilerleyen kortej güzergahında yer aldı.

Kılıçdaroğlu 29 Ekim mesajında Erdoğan’ı nasıl hedef aldı? Bu arada CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 29 Ekim için yayımladığı mesajında, özetle “Milletin kayıtsız şartsız egemenliği” ilkesi üzerinden devşirilen meşruiyetin, kendi şahsi çıkarları doğrultusunda kullanıldığı; milletin egemenliğini TBMM’ye, TBMM’nin de varlığını milletin egemenliğine bağlı olarak sürdürdüğü tarihsel düzlemin alaşağı edildiği bir dönemden geçiyoruz. Oysa unutmamalıyız ki Milli Mücadele’yi başarıyla tamamlayıp Ankara’ya dönen ve 4 Ekim 1922’de TBMM kürsüsüne çıkan Atatürk, kendisini TBMM’nin emirlerini sadakatle yerine getirmiş bir asker olarak görüyordu; kutlamaları almak bir yana dursun, emsali görülmemiş zafer nedeniyle TBMM’yi tebrik ediyordu. Şimdiyse ülkemizi parlamenter demokrasiden, belirttiğim üzere şahsi menfaatları sebebiyle “şimdilik” kopartmayı başarmış yeni bir saray iktidarıyla karşı karşıyayız. Saray iktidarına karşı, demokrasiyi savunan, sosyal devlet anlayışına dayalı bir üretimi, iktisadi bağımsızlığı ve mutlak adaleti öngören bizlerin görevi, yıllar önce demokrasimizin Cumhuriyet ile taçlandırılmasından alınan ilhamla hareket etmektir. Demokrasiye taç olan Cumhuriyetti, şimdi Cumhuriyete taç olma sırası demokrasidedir” dedi.