Cumhuriyet Başsavcılığı cinsel istismar suçu hakkında açıklama yaptı

Nevşehir’de 82 yaşındaki Erol G.’nin bir kız çocuğunu taciz etmesine dair görüntülerin internet ortamında yayınlanmasının ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Erol G.’nin (82) cinsel istismar suçundan tutuklandığı ve daha önce bu görüntüler elinde olduğu halde ihbarda bulunmayan R.İ. hakkında da soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “15 Temmuz 2019 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza ihbar edilen cinsel istismar olayına ilişkin, Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış, şüpheli H.E.G.’nin, mağdurlar İ.M. ve D.T.’ye karşı cinsel istismar eylemine ilişkin şüphelinin tutuklanması talebiyle Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş ve 16 Temmuz 2019 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Ayrıca aynı soruşturma ile alakalı olarak görüntüleri elinde bulunduran ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza daha önce ihbarda bulunmayan şüpheli R.İ. hakkında da suç bildirmeme suçundan soruşturma yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi.

