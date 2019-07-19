HABER

Cumhuriyet Başsavcılığı cinsel istismar suçu hakkında açıklama yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 17:20 | Son Güncelleme

Nevşehir’de 82 yaşındaki Erol G.’nin bir kız çocuğunu taciz etmesine dair görüntülerin internet ortamında yayınlanmasının ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Erol G.’nin (82) cinsel istismar suçundan tutuklandığı ve daha önce bu görüntüler elinde olduğu halde ihbarda bulunmayan R.İ.

Nevşehir’de 82 yaşındaki Erol G.’nin bir kız çocuğunu taciz etmesine dair görüntülerin internet ortamında yayınlanmasının ardından Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Erol G.’nin (82) cinsel istismar suçundan tutuklandığı ve daha önce bu görüntüler elinde olduğu halde ihbarda bulunmayan R.İ. hakkında da soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, “15 Temmuz 2019 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza ihbar edilen cinsel istismar olayına ilişkin, Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış, şüpheli H.E.G.’nin, mağdurlar İ.M. ve D.T.’ye karşı cinsel istismar eylemine ilişkin şüphelinin tutuklanması talebiyle Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş ve 16 Temmuz 2019 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Ayrıca aynı soruşturma ile alakalı olarak görüntüleri elinde bulunduran ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza daha önce ihbarda bulunmayan şüpheli R.İ. hakkında da suç bildirmeme suçundan soruşturma yürütülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Topladığı çayı kamyona yüklemeye üşenince...Topladığı çayı kamyona yüklemeye üşenince...
Cezaevinden izinli çıktı, eşini tüfekle vurduCezaevinden izinli çıktı, eşini tüfekle vurdu
Afrika ve Yemenli uyuşturucu tacirleri ‘gece kartallarına’ yakalandıAfrika ve Yemenli uyuşturucu tacirleri ‘gece kartallarına’ yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Son dakika! FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Devletin tüm kurumları seferber oldu! İşte Düzce'de son durum

Devletin tüm kurumları seferber oldu! İşte Düzce'de son durum

ABD-Türkiye arasında kriz yaratan o tahliye oldu

ABD-Türkiye arasında kriz yaratan o tahliye oldu

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş yerinde cinsel istismar! İğrençlik görüntülerle ortaya çıktı

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

Kocaeli'de bir kadın silahlı kavgada öldürüldü

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

İki çocuk babası adam, sabaha kadar gitar çalıp intihar etti

Kayınbabası kullanıyordu... Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi

Otomobilin arkasında metrelerce sürüklendi!

Duş almak için yataktan kalkıp intihar etti

Avcılar'da intihar! Haberi alan gözyaşına boğuldu

Beyoğlu’nda 22 yaşında erkek cesedi bulundu

Beyoğlu'nda şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.