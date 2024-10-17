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Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı! Aralarında avukat ve askerler de var

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.10.2024 07:25
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Zonguldak 'keyfi soruşturma' olayını konuşuyor. İddiaya göre Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Y.C., sevgilisinin 5 eski sevgilisini gözaltına aldırdı. Gözaltına alınan arasında avukat ve askerler de yer alıyor. Gözaltı sebebi ise duyanları şaşkına çevirdi.

Cumhuriyet Başsavcısı sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldırdı! Aralarında avukat ve askerler de var

Çaycuma Cumhuriyet Başsavcısı Y.C., avukat sevgilisinin, aralarında avukat ve askerin de bulunduğu 5 eski sevgilisini kendisi adına Instagram hesabı açtıkları ve kişisel verilerini hukuksuz bir şekilde ele geçirdikleri iddiasıyla gözaltına aldırdı.

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BİR AVUKAT YAZLIĞINDA GÖZALTINA ALINDI

Yeniçağ'dan Ümit Karadağ'ın haberine göre; soruşturma kapsamında, Zonguldak Barosu Avukatı Ö.U.K. yazlığında gözaltına alındı. İfadesi alınan Ö.U.K.'nın yazlığında ve Zonguldak’taki evinde arama yapıldı. Avukat 24 saat geçmeden serbest bırakıldı.

Ö.U.K., dahil edildiği soruşturma dosyasıyla bir ilgisinin bulunmadığını, bu durumun soruşturma sonucunda da ortaya çıkacağını ve takipsizlik kararı alacağına inandığını söyledi.

SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI

Avukat E.Ö.'nin ofisinde çalışan bir personelin isminin de soruşturmada geçtiği öğrenildi. Ofisteki bilgisayarı incelenen personel de serbest bırakıldı. Ö., isminin soruşturmada geçmediğini, konunun personeliyle ilgili olduğunu vurguladı.

Hem yanında çalışan personelin hem de gözaltına alınan diğer meslektaşına ait incelenen telefon ve bilgisayarlarda herhangi bir suç unsura rastlanmadığını söyleyen Avukat Ö, iki ismin de aynı gün serbest bırakıldıklarına dikkati çekti.

SORUŞTURMA KEYFİ Mİ?

Konuyla ilgili konuşan kaynaklar, Başsavcının kıskançlık nedeniyle 'keyfi bir soruşturma' yürüttüğünü ileri sürdü.

İDDİALARLA İLGİLİ KONUŞMADI

Çaycuma Başsavcısı Y.C. ise hakkındaki iddialarla ilgili, “Bu konuda açıklama yapamam, İl Başsavcımız konuyu yakından takip ediyor. O açıklama yapabilir” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Avukat başsavcı
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