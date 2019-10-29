Cumhuriyet Bayramı 450 metre yükseklikte kutlandı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonu'nda 450 metre yükseklikte kurulan cam terasta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Azdavay Kaymakamlığı ve Azdavay Belediyesi tarafından, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kanyondaki cam terasta program düzenlendi.

Davul zurna ekibinin gösterisinin ardından, Kaymakam Melih Aydoğan ve Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, terası gezmeye gelenlerin bayramını kutladı.

Kaymakam Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 96. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Farklı bir organizasyonla bayramı kutlamak istediklerini anlatan Aydoğan, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Bayramımızın anlam ve önemine binaen, Çatak Kanyonu cam terasa gelen vatandaşlarımızı ve turistleri davul zurna ile karşılıyor ve uğurluyoruz. Milli bayramlar milletçe birlik ve beraberlik duygularımızın geliştiği, kenetlendiğimiz günlerdir. Bu günü şenlik edasında kutlamanın heyecanı içindeyiz."

Azdavay'ın doğal güzellikleri ile ön plana çıktığına işaret eden Aydoğan, "İlçemiz için önemli turizm potansiyeli olan cam terasımıza bütün vatandaşlarımızı ve turistleri bekliyoruz." dedi.