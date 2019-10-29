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Cumhuriyet Bayramı 450 metre yükseklikte kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 16:17 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonu'nda 450 metre yükseklikte kurulan cam terasta, Cumhuriyet Bayramı davul ve zurna ile kutlandı

Kastamonu'nun Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonu'nda 450 metre yükseklikte kurulan cam terasta, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Azdavay Kaymakamlığı ve Azdavay Belediyesi tarafından, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kanyondaki cam terasta program düzenlendi.

Davul zurna ekibinin gösterisinin ardından, Kaymakam Melih Aydoğan ve Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, terası gezmeye gelenlerin bayramını kutladı.

Kaymakam Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in 96. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Farklı bir organizasyonla bayramı kutlamak istediklerini anlatan Aydoğan, şöyle devam etti:

"Cumhuriyet Bayramımızın anlam ve önemine binaen, Çatak Kanyonu cam terasa gelen vatandaşlarımızı ve turistleri davul zurna ile karşılıyor ve uğurluyoruz. Milli bayramlar milletçe birlik ve beraberlik duygularımızın geliştiği, kenetlendiğimiz günlerdir. Bu günü şenlik edasında kutlamanın heyecanı içindeyiz."

Azdavay'ın doğal güzellikleri ile ön plana çıktığına işaret eden Aydoğan, "İlçemiz için önemli turizm potansiyeli olan cam terasımıza bütün vatandaşlarımızı ve turistleri bekliyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Civelek ise herkesin bayramını kutlayarak, "Belediye olarak Kaymakamlığımızla istişare edip, böyle bir organizasyon düzenledik. Ziyaretçilerimizi bayram havasına uygun olarak davul zurna ekibi ile karşılıyor ve uğurluyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan cam terası gezmeye gelen İdris Öz de kanyonun çok güzel olduğunu belirterek, "Cumhuriyet Bayramı dolayısı ile yapılan bu etkinlik de çok güzel. Çok etkilendik, teşekkür ederiz." diye konuştu.

Mustafa Sözlü ise "Çatak Kanyonu'na geldiğimizde sürpriz şekilde müzikle karşılandık. Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutlamak gerçekten çok güzel oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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Azdavay cumhuriyet bayramı Çatak Kanyonu Cam Teras KASTAMONU

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