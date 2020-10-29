Cumhuriyet Bayramı Corona Gölgesinde Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 97’nci kuruluş yıldönümü nedeniyle ülke genelinde törenler düzenlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Corona virüsü salgınının gölgesinde İçişleri Bakanlığı’nın illerdeki kutlamalara sınırlama getirmesiyle kutlandı. Başkent Ankara’da da binlerce kişi Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’ün kabrini ziyaret etti.
Ankara’daki kutlamalar bugün Anıtkabir’de resmi törenle başladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğündeki törene Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kabine üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, yüksek yargı üyeleri ve askeri personel katıldı.
Cumhuriyet’in 97’nci yıldönümü dolayısıyla Erdoğan’ın yayımladığı bayram mesajındaki “Türkiye, demokrasi ve kalkınma mücadelesini tek parti diktasından darbelere, vesayetin tasallutundan terörle mücadeleye kadar birçok engeli aşarak sürdürmüş bir ülkedir” sözlerindeki ‘tek parti diktası’ ifadesi tepkiyle karşılandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye’nin kuruluş sürecindeki CHP yönetimini hedef alan Erdoğan’ın sözlerine karşılık “Saray rejiminin tek adamı Cumhuriyet Bayramı mesajında, oturduğu koltuğu borçlu olduğu Atatürk ve İnönü’ye ‘tek parti diktası’ diye saldırmış. And olsun ki ilk seçimde o makama kurucu kadrolarımızla kavgalı biri değil, Cumhuriyete layık, kazanımlarına saygılı biri oturacak” sözleriyle tepkisini paylaştı.
Erdoğan, Atatürk’e hitaben Anıtkabir Özel Defteri’nde ise “Zatı alinizi, kurtuluş savaşımızın tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bize emanetiniz olan cumhuriyeti ileriye taşımak, hedefleri ve hayalleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye bugün demokrasiden özgürlüklere, savunmadan ekonomiye, sağlıktan dış politikaya kadar her alanda başarıdan başarıya koşmaktadır” diye yazdı.
Bugünkü kutlamalara ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın sadece valiliklerce izin verilmiş şekilde kutlama yapılabileceği yönündeki sınırlayıcı genelgesi de tartışılmaya devam etti. Ankara’da Atatürk Bulvarı üzerinden TBMM’den Ulus’taki Cumhuriyet’in ilan edildiği 1. Meclis binasına doğru düzenlenen resmi geçit törenine ilgi az oldu. Geçit töreni gerekçesiyle Ankara’nın merkezi, çok geniş şekilde araç trafiğine kapatıldığı için töreni izlemek isteyenler alana ulaşmakta sıkıntı yaşadı.
Resmi geçit töreninde en çok alkış ve ilgi ise sağlık çalışanlarına gösterildi. Acil Servis çalışanlarına kırmızı karanfiller ve alkışlarla desteklerini ifade eden halk, bu salgın döneminde sağlık çalışanlarının gösterdiği özverili çalışmaya minnettar olduklarını belirtti. Geçit töreninde askeri ve polis bandosunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nin mehteran ekibi marşlar ve şarkılarla izleyenleri hareketlendirdi.
Anıtkabir ise resmi tören sonrasında halka açılmasıyla birlikte bayram coşkusuna ev sahipliği yaptı. Binlerce kişi, çocuklarıyla birlikte Anıtkabir’i gün boyunca ziyaret etti.
“Cumhuriyet’in sizce anlamı nedir?” diye sorduğumuz Ankaralılar, “özgürlük, egemenlik, demokrasi, haklar, vatan” gibi yanıtlar verdi. VOA Türkçe mikrofonuna konuşanlar, Mustafa Kemal Atatürk’ün emanet bıraktığı Cumhuriyet’i korumak gerektiğini belirterek, gelecekten umutlu olduklarını dile getirdi.
Ankara’da kırmızı-beyaz balonlar ve Türk bayrağıyla süslenen otogarda ise Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla Seymenler folklor gösterileri sergilendi.
Bu arada İyi Parti, Genel Başkan Meral Akşener’in öğretmeni ve parti yöneticilerince köy halkının canlandırıldığı bir videolu mesajla Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
CHP ise, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talebiyle parti olarak hazırladıklarını “İlelebet Cumhuriyet” videosunun bugün saat 19.23’te tüm CHP’lilerce paylaşılmasını istedi.
İzmir’deki kutlamalar 28 Ekim’de başladı
İzmir’de de Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yıldönümü kutlamaları 28 Ekim’de başladı. İzmir Valiliği, Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk töreni düzenledi. Corona virüsü nedeniyle maske ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenen törende, Atatürk anıtına İzmir Valiliği, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çelenkleri konuldu. Her yıl 28 Ekim akşamı Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Cumhuriyet Fener Alayı yürüyüşüne ise bu yıl salgın önlemleri kapsamında Valilik tarafından izin verilmedi. Konak Belediyesi ise Cumhuriyet Bayramı’nı 28 Ekim akşamı zeybek gösterisi ve kortejle kutladı. Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde zeybek gösterisiyle başlayan yürüyüş halkın da katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu.
29 Ekim’de ilk tören İzmir Valiliği’nde düzenlendi. Törene İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, üniversite rektörleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Vali Köşger, konuşmasında Cumhuriyet’in önemini vurgulayarak birlik ve beraberlik mesajı verirken, Corona virüsü salgınının birçok alanda olduğu gibi bu yılki Cumhuriyet Bayramı’nın da buruk bir şekilde kutlanmasına neden olduğunu belirtti.
Valiliğin kutlama programında saat 20:00’de Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Klasik Türk Müziği Topluluğu Konseri ile saat 21:00’de Konak Meydanı’nda lazer ışık ve ses gösterisi de yer alıyor.
İzmir Körfezi’ndeki yelkenli tekneler de Atatürk ve Türk Bayrağı flamalarıyla tur attı. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kutlama turunda sekiz yelkenli tekne 29 Ekim coşkusunu Körfez’e taşıdı.
Sertap Erener ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın 97. yıl konseri
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 27 Ekim Salı günü tiyatro oyunlarıyla başlayan kutlama programı 30 Ekim Cuma’ya kadar devam edecek. İzmir’in birçok ilçesinde sahnelenecek tiyatro oyunlarının yanı sıra 29 Ekim’de saat 20.30’da Üçkuyular ve Bostanlı sahilinde lazer gösterisi de programda yer alıyor. Kültürpark Atatürk Açıkhava Tiyatrosu’nda saat 20.30’daki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası’nın 97. Yıl Konseri’nin sahne konuğu ise Sertap Erener.
29 Ekim’de Menderes’te yapılacak Anadolu Ateşi dans gösterisi ve yine 29 Ekim’de Bergama Antik Tiyatro’daki Feridun Düzağaç ve Gülce Başer’in katılacağı Cumhuriyet kazanımlarını anlatan şiir dinletisi de Valilik tarafından izin verilmeyen etkinlikler arasındaydı