Cumhuriyet Bayramı Corona Gölgesinde Kutlandı

Cumhuriyet’in 97’nci yıldönümü dolayısıyla Erdoğan’ın yayımladığı bayram mesajındaki “Türkiye, demokrasi ve kalkınma mücadelesini tek parti diktasından darbelere, vesayetin tasallutundan terörle mücadeleye kadar birçok engeli aşarak sürdürmüş bir ülkedir” sözlerindeki ‘tek parti diktası’ ifadesi tepkiyle karşılandı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye’nin kuruluş sürecindeki CHP yönetimini hedef alan Erdoğan’ın sözlerine karşılık “Saray rejiminin tek adamı Cumhuriyet Bayramı mesajında, oturduğu koltuğu borçlu olduğu Atatürk ve İnönü’ye ‘tek parti diktası’ diye saldırmış. And olsun ki ilk seçimde o makama kurucu kadrolarımızla kavgalı biri değil, Cumhuriyete layık, kazanımlarına saygılı biri oturacak” sözleriyle tepkisini paylaştı.

Ankara’daki kutlamalar bugün Anıtkabir’de resmi törenle başladı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğündeki törene Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kabine üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, yüksek yargı üyeleri ve askeri personel katıldı.

Erdoğan, Atatürk’e hitaben Anıtkabir Özel Defteri’nde ise “Zatı alinizi, kurtuluş savaşımızın tüm kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bize emanetiniz olan cumhuriyeti ileriye taşımak, hedefleri ve hayalleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye bugün demokrasiden özgürlüklere, savunmadan ekonomiye, sağlıktan dış politikaya kadar her alanda başarıdan başarıya koşmaktadır” diye yazdı.

Bugünkü kutlamalara ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın sadece valiliklerce izin verilmiş şekilde kutlama yapılabileceği yönündeki sınırlayıcı genelgesi de tartışılmaya devam etti. Ankara’da Atatürk Bulvarı üzerinden TBMM’den Ulus’taki Cumhuriyet’in ilan edildiği 1. Meclis binasına doğru düzenlenen resmi geçit törenine ilgi az oldu. Geçit töreni gerekçesiyle Ankara’nın merkezi, çok geniş şekilde araç trafiğine kapatıldığı için töreni izlemek isteyenler alana ulaşmakta sıkıntı yaşadı.

Resmi geçit töreninde en çok alkış ve ilgi ise sağlık çalışanlarına gösterildi. Acil Servis çalışanlarına kırmızı karanfiller ve alkışlarla desteklerini ifade eden halk, bu salgın döneminde sağlık çalışanlarının gösterdiği özverili çalışmaya minnettar olduklarını belirtti. Geçit töreninde askeri ve polis bandosunun yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nin mehteran ekibi marşlar ve şarkılarla izleyenleri hareketlendirdi.