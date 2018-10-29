Cumhuriyet Bayramı Doğu Kudüs’te kutlandı 

KUDÜS (AA) - Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95. yıl dönümü işgal altındaki Doğu Kudüs’te verilen resepsiyonla kutlandı.
Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Maslahatgüzarı Aykut Renda’nın ev sahipliğinde, Doğu Kudüs’te Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle resepsiyon verildi.
Resepsiyona İslam İşbirliği Teşkilatı Filistin Temsilcisi Ahmed er-Ruvaydi, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam Hatib, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Filistin Program Koordinatörü Bülent Korkmaz, Kudüs Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu, Türk Kızılayı Filistin Delegasyon Başkanı Yiğit Olçay'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Katılımın yoğun olduğu resepsiyon saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle gönderdiği mesaj, Türkçe ve Arapça olarak okundu.
Resepsiyon, davetlilere Türk ve yerel lezzetlerin ikram edilmesiyle sona erdi.
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