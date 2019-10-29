Cumhuriyet Bayramı Kafkasya ve Orta Asya'daki Türk okullarında kutlandı

BAKÜ/TAŞKENT/BİŞKEK (AA) - Cumhuriyet’in kuruluşunun 96’ncı yılı dolayısıyla Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan’da Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda törenler ve etkinlikler düzenlendi. Azerbaycan’da Bakü Türk Anadolu Lisesi'nde Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yapılan törene, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Dr. Nihat Büyükbaş, Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla Türkiye ve Azerbaycan'ın bağımsızlığı için şehit olanların anısına bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan törende iki ülkenin milli marşları seslendirildi. Program, Bakü Türk Anadolu Lisesi ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin sunduğu çeşitli müzik ve dans gösterileriyle devam etti. Ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla dans gösterisi yapan minik öğrenciler, Türkiye’nin terörle mücadelesine destek amacıyla asker selamı verdi. Etkinlik kapsamında geliri Mehmetçik Vakfına gönderilmek üzere düzenlenen kermeste, öğrencilerin yaptıkları resim ve el işleri satışa sunuldu.

-Taşkent Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Taşkent Türk İlköğretim Okulu'nda yapılan etkinlikle kutlandı. Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er, büyükelçilik mensupları, veliler ve öğrencilerin katıldığı tören, şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Er, Cumhuriyet Bayramı’nın Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini simgelediğini vurgulayarak, Atatürk’ün Cumhuriyet vesilesiyle belirlediği hedeflerden çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne çıkmanın ilimle ve irfanla mümkün olduğunu kaydetti. Taşkent Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Ali Eyyüpkoca da Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde tüm imkansızlıklara rağmen büyük bir inanç ve kararlılıkla Kurtuluş Savaşı’nın yapıldığını ve bu zaferin Cumhuriyet’le taçlandırıldığını söyledi. Törende, Taşkent Türk İlköğretim Okulu öğrencileri şiirler okudu, Türk ve Özbek halk oyunları ve dans gösterilerini sundu. Büyükelçi Er, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediye takdim etti.