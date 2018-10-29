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Cumhuriyet Bayramı KKTC'de kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 12:57 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Bayramı KKTC'de kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Başkent Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı’nda düzenlenen ilk törene KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, bakanlar, milletvekilleri, siyasi partilerin başkan ve temsilcileri, diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak bayraklar göndere çekildi.

Meclis Başkanı Uluçay, daha sonra imzaladığı anıt özel defterine şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, 20. yüzyılda dünyaya örnek olabilecek değerde kurduğunuz Cumhuriyet, 95. yılında yine dünyaya örnek olarak Türk halkının ve gençliğinin güvencesinde yaşamını sürdürmektedir. Laik, demokratik ve çoğulcu yapıya sahip bir Cumhuriyet 95. yılında yeni yönetim sistemiyle, yine sizin gösterdiğiniz çağdaş uygarlık yolunda ilerlemeye devam edecektir. Kıbrıs Türk halkına her zaman örnek olmuş ilkelerinizle kurmuş olduğunuz Cumhuriyet'i kutlarken, sizi bir kez daha saygıyla anıyoruz."

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay da anıt özel defterini imzalayarak şunları kaydetti:

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'imizin kuruluşunun 95. yıl dönümünde KKTC nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak şerefle ifa ettiğim görevimin son günlerinde yavru vatan Kıbrıs’ta bir kez daha manevi huzurunuzdayız. Bağımsızlık mücadelemizin vücut bulduğu en kıymetli mirasımız olan Cumhuriyet genç nesillere çağdaş hedeflerle ulaşma yolunda ışık tutmakta, Türk gençliği ilke ve inkılaplarından aldığı güçle bu değerli mirası aydınlık yarınlara taşımaktadır. Fikir ve eserleriniz Kıbrıs Türkü’nün de yegane ilham kaynağı olmuştur. Bu itibarla çizdiğiniz yolda Kıbrıslı soydaşlarımızla güç ve gönül birliği içindeyiz. Cumhuriyetimizin önemini bir kez daha idrak ederken, vatan uğruna mücadele eden tüm kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

KKTC'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Girne, İskele, Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke'de düzenlenen törenlerle de kutlandı.

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Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrükenn Uluçay KKTC

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