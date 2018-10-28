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Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında skandal! İzmir Marşı söyleyen öğrencilere tokat

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 09:57 | Son Güncelleme

İstanbul Erkek Lisesi’ndeki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında müdür yardımcısının İzmir Marşı söyleyen öğrencilere tokat attığı iddia edildi. Sosyal medyada hızla yayılan olay büyük tepki toplarken, okul müdüründen açıklama geldi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında skandal! İzmir Marşı söyleyen öğrencilere tokat

İstanbul Erkek Lisesi’nde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında Müdür Yardımcısı İzmir Marşı’nı söyleyen öğrencilerden bazılarına tokat attı. Birgün'den Mehmet Emin Kurnaz'ın haberine göre; okul müdürü, velilere yönelik yaptığı açıklamada olayı kabul ederken, tokat atan öğretmen için “Törenin bitiminde bir grup öğrencimiz tören içeriğinde olmayan marşları söylemek isteyince öğrencilere şuan kendisini de çok üzen ve yine kendisinin de tasvip etmediği bir şekilde müdahale etmiştir” ifadelerini kullandı.

OKUL MÜDÜRÜ: SORUŞTURMA AÇILACAK

Okul müdürü velilere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Tasvip edilecek bir durum olmasa da 10 yılı aşkın bir zamandır İEL’e gece gündüz hizmet etmiş birine karşı yargısız infaz yapılması doğru değildir. Öğrencilerimizin velileriyle görüştüğümü süreç konusunda kendilerini bilgilendireceğimi ifade etmek isterim. Okul müdürü olarak gereken idari soruşturmayı ivedilikle açacağımı bildirir herkese iyi geceler dilerim.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
İlgili müdür yardımcısının yapılan soruşturma sonucunda yeni il milli eğitim şube müdürü olarak ataması yapılarak cezalandırılmasına karar verildi. (!!!) Siz hala anayasal demokratik hukuk devletinde yaşadığınızı sanıyorsunuz.
İzmir marşı okumak PKK bayrağı taşımaktan daha ağır bir suçtur. Hemen idam edilmeliler bence. Veya yağlı kazığa oturtalım.
izmir marşı hepimizin. son zamanlarda niyeyse siyasi tarafgirlik mesajı vermek için yerli yersiz kullanılmak isteniyor. milletin ortak değerlerini birilerinin sahiplenip bu bizim sizin değil. biz seviyoruz siz sevmiyorsunuz şeklinde ayrıştırma aracı haline getirmeleri doğru değil. bu din için de bayrak için de marş için de Atatürk için de geçerli
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