Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında skandal! İzmir Marşı söyleyen öğrencilere tokat

İstanbul Erkek Lisesi’nde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında Müdür Yardımcısı İzmir Marşı’nı söyleyen öğrencilerden bazılarına tokat attı. Birgün'den Mehmet Emin Kurnaz'ın haberine göre; okul müdürü, velilere yönelik yaptığı açıklamada olayı kabul ederken, tokat atan öğretmen için “Törenin bitiminde bir grup öğrencimiz tören içeriğinde olmayan marşları söylemek isteyince öğrencilere şuan kendisini de çok üzen ve yine kendisinin de tasvip etmediği bir şekilde müdahale etmiştir” ifadelerini kullandı.

OKUL MÜDÜRÜ: SORUŞTURMA AÇILACAK

Okul müdürü velilere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Tasvip edilecek bir durum olmasa da 10 yılı aşkın bir zamandır İEL’e gece gündüz hizmet etmiş birine karşı yargısız infaz yapılması doğru değildir. Öğrencilerimizin velileriyle görüştüğümü süreç konusunda kendilerini bilgilendireceğimi ifade etmek isterim. Okul müdürü olarak gereken idari soruşturmayı ivedilikle açacağımı bildirir herkese iyi geceler dilerim.

