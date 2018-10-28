Cumhuriyet Bayramı kutlaması için Türk bayrağıyla uçtular

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - YUNUSELİ Sportif Havacılık Derneği'nce (YUSHAD) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 6 ultralight hava aracı gösteri uçuşu yapıldı. 10 metrelik Türk bayrağıyla uçuş yapan hava araçları, Bursa semalarında dakikalarca tur attı.

YUSHAD tarafından Bursa Yunuseli Havaalanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı. 11 özel uçak sahibinin katıldığı etkinlikte, 6 ultralight hava aracıyla gösteri uçuşu yapıldı. 10 metrelik Türk bayrağıyla uçuş yapan hava araçları, Bursa semalarında dakikalarca tur attı. YUSHAD Kurucusu Burak Yürekli, 2017 yılından bu yana dernekten bağımsız olarak çeşitli etkinliklere imza attıklarını belirterek, "30 üyemiz ve 11 özel uçak sahibi ile Cumhuriyet Bayramı'mızı kutlamak için bir araya geldik. Dernek olarak ilk etkinliğimizi gerçekleştirmiş olduk. 'İstikbal göklerdedir' sözünden hareketle bu özel günü vizyonumuza uygun şekilde kutladık. Bundan sonra da milletimiz adına önem arz eden bu gibi özel günlerde de düzenleyeceğimiz etkinliklerle Bursalılar ve tüm vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz" diye konuştu.

'BURSA'DA HAVA TURİZMİNİ BAŞLATTIK'

Dernek faaliyetleriyle hava turizmine katkı sağladıklarını kaydeden Yürekli, "2 tane uçuş okulumuz var, pilot yetiştiriyoruz. Uçak sahiplerine bilgiler veriyoruz. Türk Hava Yolları pilot adaylarına mülakat süreçlerini anlatıp uçuş eğitimleri veriyoruz. Bursa üzeri turistlik uçuşlarımız var. Bursa’da hava turizmini başlattık. Dernek olarak da bir araya gelerek bu faaliyetleri daha nasıl geliştirebiliriz, Yunuseli Havaalanı'nı daha aktif olarak nasıl kullanabiliriz ve bunun gibi alanlar nasıl üretebiliriz, diye Bursa ve ülkemiz yararına çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Uçak Mühendisi Halil Toker ise yaptığı açıklamada, Türk toplumunun havacılığa ilgisinin artacağını belirterek, şunları söyledi:

"Bizim ileride Türkiye adına önümüze bir projeksiyon koymamız lazım. Türkiye gelişiyor, kalkınıyor. İnşallah dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde olacak ve milli geliri artacak. Bunlar arttığı zaman tabii ki Türk toplumu havacılığa ilgi gösterecek. Sadece yolcu olarak değil, kendi uçağıyla uçmak şeklinde, hafif uçakları kullanmak şeklinde, spor amaçlı olmak üzere, amatör uçuşlar şeklinde yoğun bir durumda havacılığa ilgi duyulacak. İleride herkesin bir arabası olduğu gibi gelir düzeyi müsait olanların da birer uçakları olacak. Türkiye’nin her şehrinde, önemli kasabalarında küçük küçük hava alanları olacak."