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Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 23:00 | Son Güncelleme

Başkentliler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bir kilometrelik dev Türk bayrağı ve meşaleler ile Anıtkabir'e yürüdü - Kortej yürüyüşünün ardından Athena Grubu konser verdi

Başkentliler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bir kilometrelik dev Türk bayrağı ve meşaleler ile Anıtkabir'e yürüdü.

Ankara Büyükşehir ve Çankaya belediyeleri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne, TBMM Başkanvekili Levent Gök, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Aşkaabat Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesince dağıtılan Türk bayraklarıyla ve meşalelerle Anıtkabir'e yürüdü. Kortej yürüyüşü sırasında bir kilometrelik dev Türk bayrağı açıldı.

Yürüyüşün ardından vatandaşlar, Athena Grubu'nun konseri için Anıtpark'ta toplandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, burada yaptığı konuşmada, başkentlilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını ilelebet sürdüreceğini söyledi.

Yavaş, terörle mücadele eden Mehmetçiğe başarı, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

Daha sonra Athena Grubu konser verdi. Yoğun ilgi gören konserde grubun seslendirdiği şarkılara vatandaşlar da eşlik etti.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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