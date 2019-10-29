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Cumhuriyet Bayramı töreninde şiir okumak için beklerken fenalaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 13:02 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, engelli İsmail Karadağ (24), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende şiir okumak için beklerken aniden fenalaşıp, yere yığıldı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, engelli İsmail Karadağ (24), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende şiir okumak için beklerken aniden fenalaşıp, yere yığıldı. Hastaneye götürülen Karadağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
İnegöl'de, Cumhuriyet Bayramı'nın 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Kaymakam Şükrü Görücü, törene katılanların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Görücü, konuşma yaptı. Bu sırada şiir okumak için ayakta bekleyen, engelli İsmail Karadağ, bir anda fenalaşarak, yere yığıldı. Karadağ'a, ilk müdahaleyi kaymakamın koruma polisleri yaptı. Karadağ, daha sonra tören alanında bulunan sağlık ekiplerince ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İsmail Karadağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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