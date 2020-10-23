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Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor... 29 Ekim şiirleri kısa! 2020 2 kıtalık ve 4 kıtalık Cumhuriyet Bayramı şiirleri!

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2020 08:18 | Son Güncelleme

Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Perşembe gününe denk geliyor. Cumhuriyet'in 97. yılını kutlayacağımız bu sene öğrenciler hazırlıklara şimdiden başladı. Öğrencilerin 29 Ekim şiirleri kısa, 2 kıta ve 4 kıtalık şiirleri haberimizde... İşte 29 Ekim şiirleri 2020...

Cumhuriyet Bayramı yaklaşıyor... 29 Ekim şiirleri kısa! 2020 2 kıtalık ve 4 kıtalık Cumhuriyet Bayramı şiirleri!

Bu yıl 97. yılı kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı'na çok az zaman kaldı. Okulların açılmasıyla birlikte Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları da başladı. 29 Ekim Perşembe gününe denk gelen Cumhuriyet Bayramı'nda okunacak kısa 2 ve 4 kıtalık şiirleri öğrenciler için derledik. 29 Ekim şiirleri 2 kıtalık araştıran öğrenciler için, 29 Ekim şiirleri kısa şiirlerini haberimizde derledik. İşte 29 Ekim şiirleri 2020...

29 EKİM ŞİİRLERİ 2020

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi nedeniyle her yıl kutlanan Cumhuriyet Bayramı bu yıl da coşkuyla kutlanacak.Bu yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim 2020 perşembe gününe denk geliyor. Okulların açılmasıyla birlikte okullarda ya da uzaktan eğitim sırasında 29 Ekim'i kutlayacak olan öğrencilerin 29 Ekim şiirleri 2 kıtalık ya da 4 kıtalık arayışları sürüyor. Cumhuriyet Bayramı bu yıl koronavirüsten dolayı yüz yüze eğitim sırasında mı yoksa uzaktan eğitimle mi kutlanacak henüz bilinmiyor. İlkokula giden öğrenciler için 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri haberimizde.

İşte 29 Ekim şiirleri 2020...

CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ

CUMHURİYET

Kan akıttık, can verdik;öyle kavuştuk sana,
Adın bile mutluluk veriyor insana.
Seviyoruz seni biz canımızdan ileri,
Atamıza söz verdik, dönmeyeceğiz geri!

Eğer birgün uğruna gerekirse canımız,
Damarımızda saklı senin için kanımız.
Yaşamak için ölmek davasıdır hürriyet,
Yüzbinlerce şehidin adıdır Cumhuriyet!

CUMHURİYET BAYRAMI VAR!

Albayrağın gölgesinde,
Şen Türküler gür sesinde.
Kahramanlar ülkesinde,
Cumhuriyet bayramı var!

Bak sevinçten coşanlara,
Akın akın koşanlara.
Sen de katıl, koş onlara,
Cumhuriyet bayramı var!

Yüreğine şunu kazdır:
29 Ekim yazdır.
Ne yapılsa gene azdır,
Cumhuriyet bayramı var!

CUMHURİYET

Gönül verdik,
Sana erdik,
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.

Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.

Canımızsın,
Şanımızsın,
Ey hürriyet,
Cumhuriyet.

CUMHURİYET’E

Bağımsızlık, hürriyet,
Sendedir Cumhuriyet.
Kutluyoruz tüm millet,
Varol sen Cumhuriyet.

Seninle mutlu vatan
Uğrunda dökeriz kan,
Armağansın Ata’dan,
Varol sen Cumhuriyet.

Ulusumu yücelttin,
Uygarlığa yönelttin,
Yurdumu cennet ettin,
Varol sen Cumhuriyet.

Albayrağıma sarıl,
Aydınlat ışıl ışıl,
Kutlasın binlerce yıl,
Varol sen Cumhuriyet.

29 EKİM

Bizle başlar asalet
içimizde hürriyet
Vatanımız Türkiye
Yaşasın Cumhuriyet

Çünkü Atamız kurdu
Yoktan var etti yurdu
Düşmanları korkudan
Terk eyledi hududu

Cumhuriyet Atamızın
Kurduğu eseridir
layık olan yaşasın
Sonsuzluk güneşidir

Seyit Aybek

CUMHURİYET

Al yıldızlı аl bаyrаklаr ,
Hеr yanda dalgalanıyor .
Süslеndi evler, sokaklar
Rеnk renk ışıklar yanıyоr

Yirmi üç yıl önce bugün .
Cumhuriyet kurdu millet ,
Bizе büyük Atatürk'ün ,
Armağanı Cumhuriyet .

En birinci vazifemiz ,
Onun yolunda yürümek .
Canımız gibi koruruz ,
Cumhuriyet Türklük demek .

Sevinçle, sağlıkla geçsin .
Sаbаhımız, аkşаmımız .
Kutlu оlsun hepimize ,
Cumhuriyet Bаyrаmımız .

Vasfi Mahir KOCATÜRK

CUMHURİYET

Kahraman Atatürk'ten
Armağansın sen bize.
Yıldönümün çoğalsın
Katılsın sevgimize.

Bir çelenk ol da seni
Başımızda göreyim.
Yaşasın cumhuriyet
Diye çarpsın yüreğim.

Korumaya ant içtim
Seni, nabzım vurdukça.
Başımızın tacısın,
Var ol, dünya durdukça.

İsmail Hakkı SUNAT

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