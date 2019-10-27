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Cumhuriyet Bayramı’na özel, bin kişiyle ay-yıldız koreografisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 15:57 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de Sivrihisar Havacılık Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel koreografi hazırladı.

Engin ÖZMEN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Sivrihisar Havacılık Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel koreografi hazırladı. Ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık bin kişi hilal şeklini alırken, Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk'ün akrobasi uçağı da yıldız olarak kullanılarak, ay-yıldız koreografi oluşturuldu.
Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, geleneksel hale getirdiği, ay-yıldız koreografinin 6’ncısını, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel olarak hazırladı. Çevre illerden ellerinde Türk bayraklarıyla gelen gönüllü yaklaşık bin kişi, hilal şeklini aldı. Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk’ün akrobasi uçağı da yıldızı oluşturarak koreografiyi tamamladı.
BAYRAMA ÖZEL GÖSTERİ
Hazırlanan koreografinin ardından Semin Öztürk, akrobasi uçağıyla bayrama özel gösterisi uçuşu yaptı. Türkiye’nin ilk akrobasi pilotu olan babası Ali İsmet Öztürk de kızının gösterisini anlattı. Gösteriyi izleyenler ise bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Gösterinin ardından imza dağıtan Semin Öztürk, bayramı heyecan ve coşkuyla kutladıklarını ifade ederek, “Sivrihisar Havacılık Merkezi olarak bu yıl 6 etkinlik düzenledik. Bu da sonuncu etkinliğimiz ve en anlamışıydı. Çünkü Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle 7’den 70’ye buraya toplandık. Cumhuriyeti coşkuyla paylaşıyoruz. Geleneksel Cumhuriyet fotoğrafı, etkinliği. Ben de bu etkinliğe gösteri uçuşuyla katılıyorum, çok da gurur duyuyorum. Bunu geleneksel hale getirdik, gösteri uçuşu yaparken çok coşkulu oluyorum. Uçağımın kuyruğunda da Atatürk'ün çok güzel bir sözü var, bana çok güç veriyor. ‘Muhtaç olduğun kudret, damarlarımdaki asil kanda mevcuttur.’ Bütün Türkiye’mizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum” dedi.
Eşi ve oğluyla birlikte etkinliği katılan Kadir Yetim (39) ise, ay-yıldızın içinde olmaktan çok mutlu olduklarını kaydederek, "İnşallah her sene katılmaya devam ederiz. Burada biz çocuklarımızla havacılığı öğreniyoruz. Ali İsmet Öztürk olsun, Semin Öztürk olsun çok iyiler. Bizi çok iyi karşıladılar. Herkesin buraya gelip görmelerini istiyoruz. Tüm etkinliklere katılıyoruz, o hilalin içinde, cumhuriyetin içinde olmak çok anlamlı. İyi ki buradayız” şeklinde konuştu.

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