HABER

Cumhuriyet Bayramı'nda açtıkları kütüphane ile çocukların yüzünü güldürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 17:44 | Son Güncelleme

Yarını Aydınlat Derneği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kocaeli, Ağrı, Eskişehir, Tunceli ve Erzurum'daki öğrenciler için kütüphane açtı

Yarını Aydınlat Derneği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kocaeli, Ağrı, Eskişehir, Tunceli ve Erzurum'daki öğrenciler için kütüphane açtı.

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki Çiğdemli Mahallesi Çiğdemli İlkokulu öğrencileri için harekete geçen dernek üyeleri, okulda kütüphane kurup hediyeler dağıttı.

Çocukların ve kendi yüzlerini boyayan, bunun yanı sıra okul duvarlarına resimler yapan dernek üyeleri Cumhuriyetin 96. yılını öğrencilerle kutladı.

Derneğin Erzurum Temsilcisi Tuğçe Ertek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu etkinliği günün anlam ve önemine binaen yaptıklarını söyledi.

Çocukların eğitimlerine destek olmak için kütüphane açtıklarını belirten Ertek, "Genel merkezimizin isteği ile 29 Ekim'de kütüphane açılışı yapmak istedik. Cumhuriyetin ışığında okuyan bireyler olmaları bizim için önemli ve bu yüzden bu etkinliğimizi 5 ilde yaptık." dedi.

Ertek, kütüphanenin çocuklar için kıymetli olacağını düşündükleri için böyle bir girişimde bulunduklarını ifade ederek, "Çocukların yarınlarını aydınlatmak amacıyla bu işi yaptık ve ekip olarak eğitim olmadan hiçbir bireyin yarınının olmayacağını düşünüyoruz. Bu yüzden kütüphane bizim için çok kıymetli ve özellikle köy okullarında kitaba ulaşamayan çocuk sayısı çok fazla." diye konuştu.

Çocukların mutluluklarına ortak olmanın güzel bir şey olduğunu dile getiren Ertek, "Köy okulunda okuyan çocukların gözlerindeki ışığa vesile olmak çok kıymetli. Böyle bir şeye vesile olduğumuz için çok mutluyuz. İnşallah bu yapılanlar onlar için umut olur." ifadelerini kullandı.

Burun estetiğinde çığır açan doktor!Burun estetiğinde çığır açan doktor!
Turistlerin Cumhuriyet Bayramı kutlamasıTuristlerin Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Cumhuriyet Bayramı'nda ziyarete açılan fırkateyne ziyaretçi akınıCumhuriyet Bayramı'nda ziyarete açılan fırkateyne ziyaretçi akını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Erzurum kütüphane Yarını Aydınlat Derneği

En Çok Okunan Haberler

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

Irak'ta göstericilere ateş açıldı: 18 ölü, 865 yaralı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

İstanbul'da eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

Sevgilisiyle tatile çıkan Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım

Sevgilisiyle tatile çıkan Şeyma Subaşı'dan bikinili paylaşım

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

Cumhurbaşkanlığı'ndaki törende dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanlığı'ndaki törende dikkat çeken detay

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Van'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı

Van'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: MSB'den açıklama geldi! Rus heyetiyle ikinci gün çalışmaları tamamlandı

Son dakika: MSB'den açıklama geldi! Rus heyetiyle ikinci gün çalışmaları tamamlandı

Canlı mı heykel mi şaşırdılar: Canlı heykel 22 saati geride bıraktı

Canlı mı heykel mi şaşırdılar! 22 saati geride bıraktı

Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ege'de korkutan deprem!

Adalet Bakanlığı’ndan 'Yargı Reformu' paylaşımı

Bakanlık açıkladı: Adım adım hayata geçiyor

Tuzla'da yine 'koku' kabusu! AFAD ekipleri bekleniyor

Tuzla'da aynı kabus! Ekipler bekleniyor

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'den 29 Ekim açıklaması

HDP'den 29 Ekim açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.