Cumhuriyet Bayramı'nda açtıkları kütüphane ile çocukların yüzünü güldürdüler

Yarını Aydınlat Derneği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kocaeli, Ağrı, Eskişehir, Tunceli ve Erzurum'daki öğrenciler için kütüphane açtı.

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki Çiğdemli Mahallesi Çiğdemli İlkokulu öğrencileri için harekete geçen dernek üyeleri, okulda kütüphane kurup hediyeler dağıttı.

Çocukların ve kendi yüzlerini boyayan, bunun yanı sıra okul duvarlarına resimler yapan dernek üyeleri Cumhuriyetin 96. yılını öğrencilerle kutladı.

Derneğin Erzurum Temsilcisi Tuğçe Ertek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu etkinliği günün anlam ve önemine binaen yaptıklarını söyledi.

Çocukların eğitimlerine destek olmak için kütüphane açtıklarını belirten Ertek, "Genel merkezimizin isteği ile 29 Ekim'de kütüphane açılışı yapmak istedik. Cumhuriyetin ışığında okuyan bireyler olmaları bizim için önemli ve bu yüzden bu etkinliğimizi 5 ilde yaptık." dedi.

Ertek, kütüphanenin çocuklar için kıymetli olacağını düşündükleri için böyle bir girişimde bulunduklarını ifade ederek, "Çocukların yarınlarını aydınlatmak amacıyla bu işi yaptık ve ekip olarak eğitim olmadan hiçbir bireyin yarınının olmayacağını düşünüyoruz. Bu yüzden kütüphane bizim için çok kıymetli ve özellikle köy okullarında kitaba ulaşamayan çocuk sayısı çok fazla." diye konuştu.

Çocukların mutluluklarına ortak olmanın güzel bir şey olduğunu dile getiren Ertek, "Köy okulunda okuyan çocukların gözlerindeki ışığa vesile olmak çok kıymetli. Böyle bir şeye vesile olduğumuz için çok mutluyuz. İnşallah bu yapılanlar onlar için umut olur." ifadelerini kullandı.

