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Cumhuriyet Bayramında göz dolduran görüntü

29.10.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhuriyet Bayramının yıl dönümünde Kocaeli D-100 karayoluna Türk bayrağının düştüğünü gören bir vatandaş, trafiği durdurarak onu yerden aldı.

Cumhuriyet Bayramının yıl dönümünde Kocaeli D-100 karayoluna Türk bayrağının düştüğünü gören bir vatandaş, trafiği durdurarak onu yerden aldı. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan o görüntüler takdir topladı.

Cumhuriyet Bayramı’nın 99. yıl dönümünde tüm Türkiye bayraklarla donatıldı. Kocaeli’de kutlama etkinliklerine giden Eray Nalbant, Türk bayrağının D-100 karayoluna düştüğünü fark etti. Trafiği durduran Nalbant, Türk bayrağını yerden aldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, Nalbant’ın hareketi göz doldurdu.

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