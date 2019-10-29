Cumhuriyet Bayramı'nda otizmli çocuklardan defile

Samsun'da, otizm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayram'ında otizmli çocuklar defile sundu.

Samsun Otizmli Çocuklar Derneği (SODER) tarafından bir alışveriş merkezinde farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan defilede otizmli çocuklar podyuma çıktı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından SODER Yönetim Kurulu Başkanı Ayça Nedret Yücel, yaptığı konuşmada, kendisinin de 14 yaşında otizmli bir çocuk annesi olduğunu dile getirdi.

Yücel 13 yıldır otizmle mücadele ettiğini belirterek, "Bizim amacımız farkındalık oluşturmak, çocuklarımızla birlikte gösteri yapmak değil. Asıl ve tek amacımız 'bizler de toplum içinde varız' diyebilmek. Bizler de fırsat verildiği zaman çok şeyler yapabiliyoruz. Bugün milat olsun ve bu çocuklarımızın yapabileceği konularda onlara kucak açılsın. Onların ellerinden tutarak hayata bağlayalım." diye konuştu.

Yücel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda böyle bir etkinlik düzenledikleri için mutluluk duyduklarını sözlerine ekledi.

Malazgirt İlkokulu özel çocukları, "İzmir Marşı" ve "Vatan Şarkısı" eşliğinde kıyafetlerini sergiledi, defile sonunda Türk bayrağı açtı.

Özel çocuklar bateri ve gitar eşliğinde müzik ve şiir performansı da sundu.

Programa, otizmli aileler, gönüllüler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

