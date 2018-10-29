Cumhuriyet Bayramı'nı denizde Türk bayrağı açarak kutladılar

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Sualtı Sporları Topluluğu öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla denizde Türk bayrağı açtı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 95'inci kuruluş yıl dönümü, Antalya'da farklı etkinliklerle kutlanıyor. Kutlamaların merkezi Cumhuriyet Meydanı olurken, AÜ Sualtı Topluluğu öğrencileri, 54 metrekarelik ay yıldızlı bayrakla tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda bir araya geldi. 20 öğrenci, dalgıç kıyafetlerini giyerek, denize atladı. Öğrenciler, yanlarında taşıdıkları bayrağı açıp, Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yılı kutlamalarına renk kattı. Yat Limanı'ndan geçen yerli- yabancı turistler de öğrencileri ilgiyle izledi. Bazıları, öğrencileri alkışlarla desteklerken, bazıları da görsel güzelliği fotoğraflamayı tercih etti. Limandaki bazı teknelerden de 10'uncu Yıl Marşı yüksek sesle çalındı. 'ÖĞRENCİLERİMİZLE GURUR DUYDUM' Sualtı Sporları Topluluğu'na danışmanlık yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Gençlerimiz cumhuriyet ile bir devletin yeniden doğuşunu bu şekilde kutlamak istedi. Su altı topluluğumuza vatan millet sevgisini çok iyi vermeye çalışıyoruz; çünkü bu sevgi bizi bir arada tutar. Gençlerimiz bu konuda çok duyarlı. Öğrencilerimizle gurur duydum" diye konuştu. BELÇİKALI ÖĞRENCİ DE KUTLAMALARDA Sualtı Topluluğu'nun Belçika uyruklu öğrencisi Najama Laforce ise etkinlikte yer almanın kendisini heyecanlandırdığını söyledi. Laforce, "Arkadaşlarımla deniz ortasında Türk bayrağı açmak gurur vericiydi. Belçika'da bu tür etkinliklere hiç katılmamıştım. Sabah heyecanla uyandım ve arkadaşlarımla buraya geldim. İyi ki böyle bir bayram var ve ne mutlu bize bayramı kutluyoruz" dedi.



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