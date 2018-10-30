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Cumhuriyet Bayramı'nı konserlerle kutladılar 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 02:13 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Cumhuriyetin 95'inci Yıldönümü kutlamaları kapsamında sahne alan pop müzik şarkıcılarından Hande Yener ve Ece Seçkin Turgutlulular'a muhteşem bir gece yaşattı.

Cumhuriyet Bayramı'nı konserlerle kutladılar 

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Cumhuriyetin 95'inci Yıldönümü kutlamaları kapsamında sahne alan pop müzik şarkıcılarından Hande Yener ve Ece Seçkin Turgutlulular'a muhteşem bir gece yaşattı.
Turgutlu Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95'inci yıldönümü kutlamaları programı kapsamında sevilen sanatçılar Hande Yener ve Ece Seçkin'i Turgutlulularla buluşturdu. Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfi Tiyatro'da gerçekleşen konsere, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Belediye Başkanı Turgay Şirin, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren'in yanı sıra yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı. Konserde eski ve yeni albümlerindeki şarkılara yer veren Hande Yener ve Ece Seçkin, alanı dolduran vatandaşlara keyifli bir gece yaşattı. Şarkıları ve danslarıyla hayranlarını coşturan ikili, yaklaşık 2 saat süren konserde seyircilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sahne performanslarıyla seyircilerden tam not alan sanatçılara hayranları şarkılarını söyleyerek eşlik etti. Arka arkaya sahneye çıkan iki sanatçı Türk bayrağı açarak kendini dinlemeye gelenlerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken seyircilerle de öz çekim yaptı. Hande Yener 29 Ekim'de doğan oğlu Çağın Kulaçoğlu için pasta keserek doğum gününü kutladı.
Gecede konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bu anlamlı günde Hande Yener ve Ece Seçkin'i misafir etmekten mutluluk duyuyoruz. Umuyorum ki bu coşku ilerleyen yıllarda da devam edecek" dedi.
Gördükleri ilgi karşısında çok mutlu olduklarını söyleyen Yener ve Seçkin ise Turgutlu'yu çok sevdiklerini söylediler. Başkan Şirin, Yener ve Seçkin'e çiçek ve Turgutlu'ya özgü bitkisel ürünlerden oluşan hediyeler takdim etti.

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Cumhuriyet Bayramı'nı konserlerle kutladılar Cumhuriyet Bayramı'nı konserlerle kutladılar Cumhuriyet Bayramı'nı konserlerle kutladılar Cumhuriyet Bayramı'nı konserlerle kutladılar

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