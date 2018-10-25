Cumhuriyet coşkusu Nilüfer’de yaşanacak

Nilüfer’de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, 25 Ekim Perşembe günü 8’incisi gerçekleştirilecek “Nilüfer Belediyesi Okullararası Cumhuriyet Koşusu” ile başlayacak. Koşuya Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı’ndan başlayacak olan öğrenciler, bitiş noktası olan Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı’na önce gelebilmek için yarışacak. Kutlamalar, 29 Ekim Pazartesi günü çelenk sunma töreniyle devam edecek. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, protokol ile yüzlerce vatandaşın katılacağı saat 13.00’teki törende, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenkler sunulacak.

Cumhuriyet coşkusu, 7’den 77’ye her yaştan insanın katılacağı Cumhuriyet Yürüyüşü’yle artacak. Saat 19.00’da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki Acıbadem Kavşağı’nda toplanacak olan Cumhuriyet sevdalıları, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve protokolün de iştirakiyle marşlar eşliğinde Hastane Alanı’na kadar yürüyecek.

Cumhuriyet coşkusu, sevilen sanatçı Haluk Levent konseriyle katlanacak. Haluk Levent, yürüyüşün sonunda Hastane Alanı’nda kurulacak sahnede konser verecek. Sevilen sanatçı, şarkılarını alanı dolduracak on binlerle birlikte seslendirecek.