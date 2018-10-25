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Cumhuriyet coşkusu Nilüfer’de yaşanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 10:00 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi, bu yıl da “Cumhuriyet Herkes İçin” diyerek on binleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bir araya getirecek.

Cumhuriyet coşkusu Nilüfer’de yaşanacak

Nilüfer’de Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, 25 Ekim Perşembe günü 8’incisi gerçekleştirilecek “Nilüfer Belediyesi Okullararası Cumhuriyet Koşusu” ile başlayacak. Koşuya Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı’ndan başlayacak olan öğrenciler, bitiş noktası olan Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı’na önce gelebilmek için yarışacak. Kutlamalar, 29 Ekim Pazartesi günü çelenk sunma töreniyle devam edecek. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, protokol ile yüzlerce vatandaşın katılacağı saat 13.00’teki törende, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenkler sunulacak.

Cumhuriyet coşkusu, 7’den 77’ye her yaştan insanın katılacağı Cumhuriyet Yürüyüşü’yle artacak. Saat 19.00’da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’ndaki Acıbadem Kavşağı’nda toplanacak olan Cumhuriyet sevdalıları, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve protokolün de iştirakiyle marşlar eşliğinde Hastane Alanı’na kadar yürüyecek.

Cumhuriyet coşkusu, sevilen sanatçı Haluk Levent konseriyle katlanacak. Haluk Levent, yürüyüşün sonunda Hastane Alanı’nda kurulacak sahnede konser verecek. Sevilen sanatçı, şarkılarını alanı dolduracak on binlerle birlikte seslendirecek.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Cumhuriyet’in ilanının 95’inci yılını büyük gururla bir kez daha hep birlikte kutlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Bozbey, “İçimizdeki cumhuriyet sevdasıyla Nilüfer’in bu emanete nasıl sahip çıktığını bir kez daha göstereceğiz. Ulu önder Atatürk’ün, bize olan güvenini boşa çıkarmayacak, dayanışma, özgürlük, üretim, hakça paylaşım, laiklik, adalet, eşitlik ve demokrasi için buluşacağız” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Nilüfer cumhuriyet bayramı

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