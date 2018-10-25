Cumhuriyet coşkusu tüm İzmir'i saracak

İzmir'de, Cumhuriyet'in 95. yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklar neredeyse tamamlandı. Bazı ilçelerde de programlar belli oldu. Torbalı ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dört gün sürecek olan etkinliklerle kutlanacak. Belediyenin etkinlik programı, 25 Ekim Perşembe günü başlayıp 29 Ekim Pazartesi gecesine kadar devam edecek. İlk olarak 25 Ekim Perşembe günü Torbalı Kapalı Spor Salonu’nda Masa Tenisi Turnuvasının finali yapılacağı, 26-28 Ekim tarihlerinde ise Belediye Kültür Merkezi’nde satranç turnuvası düzenleneceği bildirildi. Masa tenisi turnuvasını ise 29 ekim günü saat 13’te BKM bahçesinde yapılacak olan Cumhuriyet Şenliği'nin izleyeceği ifade edilirken, aynı akşam Türk halk müziğinin usta isimlerinden Zara saat 20.00'de 7 Eylül Stadyumu’nda ücretsiz sahne alarak misafirlere keyifli dakikalar yaşatacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na özel etkinlikler hazırladıklarını dile getiren Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, etkinliklere vatandaşları davet etti.

Karşıyaka fener alayıyla aydınlanacak Karşıyaka Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, 28 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Fener Alayı ile başlayacak. Belediye hizmet binası önünde toplanacak binlerce Karşıyakalı; ellerinde Türk Bayrakları, meşaleler ve pankartlarla, Karşıyaka Çarşısı’na yürüyecek. Coşkulu kalabalığa, Karşıyaka Belediye Bandosu da eşlik edecek.? Yürüyüş Karşıyaka İskele’de son bulacak.

Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’ndeki konser şöleni ise 28 Ekim saat 20.00’de, Parlamenterler Kültür Sanat ve Türk Müziği Derneği Türk Müziği Korosu ile başlayacak. 29 Ekim’de KODA, Şef Oğuzhan Kavruk yönetiminde, tanınmış solistlerle birlikte sanatseverlerin karşısında olacak. Bostanlı Suat Taşer Sanat Merkezi’ndeki ‘Tüm Korolarımızla Cumhuriyet Konseri’ de 30 Ekim Salı akşamı gerçekleşecek. Öte yandan, Araştırmacı Yazar Metin Aydoğan, 29 Ekim saat 17.00’de, Cumhuriyet Söyleşisi ile Çarşı Kültür Merkezi’nde Karşıyakalılar ile buluşacak. Buca'da Gripin rüzgarı esecek Buca ilçesinde de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Gripin konseriyle renklenecek. Buca Belediyesi tarafından Cumhuriyet’in kuruluşunun 95. yıl kutlamaları kapsamında Şirinyer Meydanı’nda düzenlenecek konserde binlerce İzmirli, sevilen grup Gripin ile Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşayacak. 29 Ekim Pazartesi günü saat 21.00’de başlayacak konserde sevilen grubun üyeleri, albümlerinden sevilen parçalarını Bucalılar için seslendirecek.