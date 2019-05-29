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Cumhuriyet gazetesi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 20:38 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan hakkında verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan gazeteci Kadri Gürsel'in, denetimli serbestlik kapsamında tahliyesine karar verildi

Cumhuriyet gazetesi davası

İSTANBUL (AA) - Eski Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan gazeteci Kadri Gürsel'in, denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilmesine karar verildi.

Eski Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan çarptırıldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan gazeteci Gürsel, kalan cezasını denetimli serbestlik tedbiri altında geçirme talebiyle Metris 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na başvurdu.

Bu başvuruyu inceleyen Bakırköy İnfaz Hakimliği, Gürsel'in talebinin kabulüne karar verdi.

Hakimlik, Gürsel'in bir başka suçtan tutukluluğu veya hükümlülüğü bulunmuyorsa tahliye edilmesine hükmetti.

Gürsel'in koşullu salıverilme tarihi olan 15 Mayıs 2020'ye kadar olan kısmını, "kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması, bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması, belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi, belirlenen programlara katılması" yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tutulmasına karar verildi.

Kadri Gürsel, işlemlerin ardından ceza infaz kurumundan tahliye edilecek.

Gazeteci Kadri Gürsel, hakkında kararın onanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek teslim olmuştu. Gürsel, infaz müdürlüğündeki işlemlerin ardından denetimli serbestlik hükümleriyle ilgili talebinin değerlendirilmesi amacıyla Metris Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.

Cumhuriyet gazetesi davası<br />

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Bakırköy İnfaz Hakimliği Kadri Gürsel tahliye

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