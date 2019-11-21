Cumhuriyet gazetesi davası

Duruşma, sanık ve avukatların itiraza ilişkin beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

Savcının mütalaasının ardından sanık ve avukatlara da Yargıtay'ın kararına ilişkin görüşleri soruldu. Duruşmada, sanık ve avukatlarının bu konudaki beyanları alındı. Mahkeme Heyeti Başkanı, dosyayı karara bağlayacağını belirterek son sözlerini sordu. Sanık ve avukatlar ise bu konuda itirazda bulundu.

Yargıtay bozma ilamının duruşmada okunmasının ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, mahkemenin verdiği hapis cezalarına ilişkin kararında direnmesini ve Yargıtay'ın kararına uyulmamasını talep etti.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, sanıklar Ahmet Şık, Kadri Gürsel, Akın Atalay'ın da aralarında bulunduğu 13 sanık ile avukatları katıldı.

Ahmet Kemal Aydoğdu'yu "terör örgütüne üye olma" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, sanıklar Bülent Yener, Günseli Özaltay ve Turhan Günay'ın tüm suçlardan beraatlerini karara bağlamıştı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince 25 Nisan 2018 tarihinde yapılan duruşmada, Akın Atalay'ın "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7 yıl 13 ay 15 gün hapis, Mehmet Orhan Erinç'i de aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis, Mehmet Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık'ın da 7 yıl altışar ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmişti.

Dosyası Yargıtay'a giden sanıklar hakkında da Yargıtay 16. Ceza Dairesince 18 Eylül 2019 tarihinde karar verilmişti. Kararın gerekçesinde, sanıklar, Akın Atalay, Mehmet Murat Sabuncu, Mehmet Orhan Erinç, Aydın Engin ve Hikmet Aslan Çetinkaya hakkında, yerel mahkemece, silahlı terör örgütüne yardım etmek amacıyla doğrudan kastla hareket ettiklerine dair somut delile dayanmadan mahkumiyet hükmü kurulamayacağı gözetilmeksizin, delillerin değerlendirilmesinde düşülen yanılgı sonucu mahkumiyet hükmü kurulmasının kanuna aykırı olduğu belirtilmişti.

Haklarında verilen hapis cezaları, onama kararı sonrası kesinleşen ve cezaları 5 yılın altında olan sanıklar Bülent Utku, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve Yusuf Emre İper hakkında, kalan infazın tamamlamaları için yakalama kararı çıkarılmıştı.

"Silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan aldıkları hapis cezaları 5 yılın üzerinde olan Akın Atalay, Ahmet Şık, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Orhan Erinç ve Hikmet Çetinkaya'nın temyiz süreci Yargıtay'da devam ederken aynı suçtan 5 yılın altında hapis cezası alan sanıklar Bülent Utku, Kadri Gürsel, Güray Tekin Öz, Hacı Musa Kart, Hakan Karasinir, Mustafa Kemal Güngör, Önder Çelik ve Yusuf Emre İper'in cezaları ise onanmıştı.

Dosyası ayrılanlar haricindeki 18 sanık hakkındaki dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 19 Şubat'ta 2019'da verdiği kararla 18 sanık hakkında, yerel mahkemece verilen hapis cezaları ile beraat hükümlerini usul ve yasaya uygun bulmuştu.

- Ahmet Şık ile ilgili hükmün bozulması

Gerekçeli kararda, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında, "örgüte yardım" suçundan verilen hükmün bozulmasına ilişkin bölümünde, Şık'ın İstanbul Adalet Sarayında Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı odasında şehit eden teröristlerle yaptığı görüşme içeriğinin Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinde yer aldığı habere değinilmişti.

Sanığın eyleminin "terör örgütünün bildiri veya açıklamalarını basmak veya yayınlamak" suçunun unsurlarını oluşturacağına vurgu yapılan gerekçeli kararda, gazeteye ait olsa da internet sitelerinde yayınlanan haber ve yorumlarda suç teşkil eden ifadelerin bulunması Basın Kanunu kapsamında kalmadığından, 5187 sayılı Kanun'un 26/1'inci maddesinde belirtilen süre içinde dava açılmasına yasal zorunluluk bulunmadığı ifade edilmişti.

Gerekçeli kararda, sanık Ahmet Şık'ın sosyal medya hesabındaki bazı paylaşımlarına da dikkat çekilerek, bu paylaşımların, "Terör örgütü propagandası yapma" ile "Devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama" suçunu oluşturup oluşturmadığının değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerektiği kaydedilmişti.