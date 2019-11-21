Cumhuriyet gazetesi davası

Sanık Ahmet Şık, "bu davanın Cumhuriyet davası değil, Cumhuriyet komplosu" olduğunu öne sürerek, "Komplo için herhangi bir açıklamaya gerek yok. Tek bir suç vardır, o da buradaki sanıkların işlemediği, siyasal iktidar, tetikçisi olan yargı ve medyanın işlediği suçtur. Savcı da bu suç ve komploya devam etmek istediğini söyledi. Sizin bu komploya katılıp katılmayacağınızı bu vereceğiniz karar belirleyecek." diye konuştu.

Yargıtay ilamı ve savcılık mütalaasına karşı diyecekleri sorulan sanıklar, sırasıyla söz alarak beyanda bulundu. Sanıklar, Yargıtay ilamına uyulmasını talep ederken, savcılık mütalaasına itiraz etti.

Duruşmada Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamı okundu ve daha sonra duruşma savcılığına bozma ilamıyla ilgili mütalaası soruldu.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin verilen hükümleri bozmasının ardından yeniden görülmeye başlanan davanın duruşmasına, 13 sanık katıldı. Duruşmayı aralarında CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve yabancı gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişi izledi.

- "Hukukçu olduğunu unuttu galiba"

Aydın Engin, iddianamenin kabul edilmesinin ayıp olduğunu, mütalaa veren savcının da iddianameye sahip çıktığını ifade ederek, "Hukukçu olduğunu unuttu galiba. Kendisi hukuk başlangıcı ve hukuk felsefesi derslerinde pencereden dışarı bakmış." ifadesini kullandı.

Bu arada duruşmanın resmini yapan bir kişi, karikatür çizmenin yasak olduğu gerekçesiyle uyarılırken, elindeki malzeme güvenlik görevlilerince alınmak istendi. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ressamın yanına gelerek malzemelerini aldı.

Mahkeme heyetinin, karar verileceği için sanıklara son sözlerinin sorulacağı yönündeki kararına, avukatlar itiraz etti. Avukatlar, öncelikle Yargıtay bozma ilamıyla ilgili uyma ya da direnme kararı verilmesi gerektiği, daha sonra son sözlerin sorulabileceği yönünde itirazda bulundu. Bu itirazlar mahkemeye heyetince verilen kısa kararla reddedildi. Mahkeme, avukatlardan Ergin Cinmen'in, ihsas-i rey (görüş açıklama) gerekçesiyle reddihakim talebini reddetti.

Heyet daha sonra sanıklara son sözlerini sordu ve verilen aranın ardından kararını açıkladı.

Mahkeme, 12 sanıkla ilgili daha önce verdiği mahkumiyet kararlarında direnildiğini, sanık Kadri Gürsel'e verilen hapis cezasının bozulması kararına ise uyulduğunu açıkladı.

