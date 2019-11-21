HABER

Cumhuriyet gazetesi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 18:31 | Son Güncelleme

Duruşmada, sanıklar Yargıtay'ın bozma ilamına uyulmasını talep ederken, kararda direnilmesine yönelik savcılık mütalaasına itiraz etti

İSTANBUL (AA) - Eski Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticilerinin, Yargıtayın verilen hükmü bozmasının ardından yeniden yargılandığı davada, sanıklar bozma ilamına uyulmasını istedi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinde, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin verilen hükümleri bozmasının ardından yeniden görülmeye başlanan davanın duruşmasına, 13 sanık katıldı. Duruşmayı aralarında CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve yabancı gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişi izledi.

Duruşmada Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma ilamı okundu ve daha sonra duruşma savcılığına bozma ilamıyla ilgili mütalaası soruldu.

Mütalaada, sanıklar arasında "örgüte yardım" suçunda fikir birliği olduğu gerekçesiyle 13 sanığa 25 Nisan 2018'de verilen hapis cezalarında direnilmesine karar verilmesi istendi.

Yargıtay ilamı ve savcılık mütalaasına karşı diyecekleri sorulan sanıklar, sırasıyla söz alarak beyanda bulundu. Sanıklar, Yargıtay ilamına uyulmasını talep ederken, savcılık mütalaasına itiraz etti.

Sanık Ahmet Şık, "bu davanın Cumhuriyet davası değil, Cumhuriyet komplosu" olduğunu öne sürerek, "Komplo için herhangi bir açıklamaya gerek yok. Tek bir suç vardır, o da buradaki sanıkların işlemediği, siyasal iktidar, tetikçisi olan yargı ve medyanın işlediği suçtur. Savcı da bu suç ve komploya devam etmek istediğini söyledi. Sizin bu komploya katılıp katılmayacağınızı bu vereceğiniz karar belirleyecek." diye konuştu.

- "Hukukçu olduğunu unuttu galiba"

Aydın Engin, iddianamenin kabul edilmesinin ayıp olduğunu, mütalaa veren savcının da iddianameye sahip çıktığını ifade ederek, "Hukukçu olduğunu unuttu galiba. Kendisi hukuk başlangıcı ve hukuk felsefesi derslerinde pencereden dışarı bakmış." ifadesini kullandı.

Bu arada duruşmanın resmini yapan bir kişi, karikatür çizmenin yasak olduğu gerekçesiyle uyarılırken, elindeki malzeme güvenlik görevlilerince alınmak istendi. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ressamın yanına gelerek malzemelerini aldı.

Mahkeme heyetinin, karar verileceği için sanıklara son sözlerinin sorulacağı yönündeki kararına, avukatlar itiraz etti. Avukatlar, öncelikle Yargıtay bozma ilamıyla ilgili uyma ya da direnme kararı verilmesi gerektiği, daha sonra son sözlerin sorulabileceği yönünde itirazda bulundu. Bu itirazlar mahkemeye heyetince verilen kısa kararla reddedildi. Mahkeme, avukatlardan Ergin Cinmen'in, ihsas-i rey (görüş açıklama) gerekçesiyle reddihakim talebini reddetti.

Heyet daha sonra sanıklara son sözlerini sordu ve verilen aranın ardından kararını açıkladı.

Mahkeme, 12 sanıkla ilgili daha önce verdiği mahkumiyet kararlarında direnildiğini, sanık Kadri Gürsel'e verilen hapis cezasının bozulması kararına ise uyulduğunu açıkladı.

PARTNER Sosyetik isim o etiketi görünce çıldırdı! Sosyetik isim o etiketi görünce çıldırdı!
Zonguldak'ta suç örgütü ve uyuşturucu ticareti davasında kararZonguldak'ta suç örgütü ve uyuşturucu ticareti davasında karar
Kayseri'de 1300 metre uzunluğunda yeraltı şehri bulunduKayseri'de 1300 metre uzunluğunda yeraltı şehri bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Şık Aydın Engin Cumhuriyet davası Cumhuriyet gazetesi

En Çok Okunan Haberler

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması!

Bakan Akar'dan bedelli askerlik açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Rojova hayali bitti diyorlar

Bakan'dan harekat açıklaması: Rojova hayali bitti diyorlar

Son dakika: Görüntüler büyük tepki çekmişti! Öğretmene saldıran kadın tutuklandı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Öğretmene saldıran kadın tutuklandı

Eski sevgilisini öldürdü, kendini böyle savundu!

Eski sevgilisini öldürdü, kendini böyle savundu!

Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme! Kadri Gürsel'e beraat

Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: 70 aile daha Cerablus’tan Tel Abyad bölgesine dönmek için yola çıktı

MSB duyurdu: 70 aile yola çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.