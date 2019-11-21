HABER

Cumhuriyet gazetesi davasında sanık Kadri Gürsel beraat etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 18:37 | Son Güncelleme

Cumhuriyet gazetesinin eski çalışanlarının yargılandığı davada mahkeme Yargıtay’ın bozma kararına 12 sanık yönünden direnirken, sanık Kadri Gürsel hakkında beraat kararı verdi.

Cumhuriyet gazetesinin eski çalışanlarının yargılandığı davada mahkeme Yargıtay’ın bozma kararına 12 sanık yönünden direnirken, sanık Kadri Gürsel hakkında beraat kararı verdi. Dosyanın, yeniden Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderileceği ve Kurul’un vereceği kararın geçerli olacağı belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinin 13 eski çalışanının İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Silahlı terör örgütüne üye olmamakla beraber bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan aldıkları mahkumiyet kararının Yargıtay 16. Ceza Dairesince bozulmasının ardından sanıklar yeniden hakim karşısına çıktı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanıklar Ahmet Kadri Gürsel, Akın Atalay, Ahmet Şık, Aydın Engin, Bülent Utku, Güray Tekinöz, Hakan Karasinir, Hacı Musa Kart, Hikmet Aslan Çetinkaya, Mehmet Murat Sabuncu, Mehmet Orhan Erinç, Mustafa Kemal Güngör ve Önder Çelik ile avukatları katıldı. Duruşmada CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile çok sayıda vatandaş izleyici olarak yer aldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, “Cumhuriyet devleti milleti ve fertlerinin güvenliği birliği, huzur ve düzeni ile toprak bütünlüğünü tehdit eden bu olguları bozup yıkmaya yönelik, yalan haber, operasyonel amaçlı yazı ve paylaşımlar ile devletin toprak bütünlüğüne, bağımsızlık ve egemenlik haklarına saldırıda bulunan ve tüm dünyanın silahlı terör örgütü olarak kabul ettiği PKK terör örgütü, DHKP-C terör örgütü ve 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile çok sayıda insanımızı ve güvenlik görevlimizi şehit eden FETÖ silahlı terör örgütünün hukuka aykırı amaç ve hedeflerine ulaşmasına çalışılmış, sistematik bir şekilde bu örgütlere yardım ve destekte bulunulmuştur” ifadelerine yer verdi.

Mütalaada, Yargıtay 16. Ağır Ceza Dairesi’nin bozma kararına karşı direnilmesi ve daha önceki mütalaada belirtilen sevk maddeleri gereğince sanıkların cezalandırılması talep edildi. Mütalaanın açıklanmasının ardından sanık Kadri Gürsel, Yargıtay’ın bozma kararına uyularak hakkında beraat kararı verilmesini talep ederken sanık Akın Atalay, “Bu davada bizim şahsımızda ifade özgürlüğü ve gazetecilik yargılandı, cezalandırıldı” dedi. Duruşmada söz alan Ahmet Şık ise, “Bu Yargıtay kararı, soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki görev almış olanların hukukçu olamadığının teşhisidir” dedi.

Duruşmayı resmeden çizer, mahkeme başkanının çizim yapılmamasına ilişkin talimatının görevliler tarafından kendisine iletilmesinin ardından salondan çıktı. Kararın açıklanmasının öncesinde son sözü sorulan sanıklar, Yargıtay’ın bozma kararına uyulmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Kadri Gürsel hakkında, ‘Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme’ suçundan dava açıldığını ancak Anayasa Mahkemesi’nin kararı, yönetim kurulunda olmaması, iddianameye konu yazısının ağır eleştiri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Heyet 12 sanık hakkında ise Yargıtay’ın bozma kararına direnme kararı vererek, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay’ı ‘örgüte yardım’ suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Orhan Erinç’i 6 yıl 3 ay, yazar Hikmet Çetinkaya’yı 6 yıl 3 ay, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve muhabir Ahmet Şık’ı 7 yıl 6 ay, Bülent Utku’yu 4 yıl 6 ay, Önder Çelik’i 3 yıl 9 ay, Musa Kart’ı 3 yıl 9 ay, Hakan Karasinir’i 3 yıl 9 ay, Mustafa Kemal Güngör’ü 3 yıl 9 ay, Güray Tekinöz’ü 3 yıl 9 ay ve yazar Aydın Engin’i 7 yıl 6 ay hapis cezasını tekrarladı. Mahkemenin direnme kararıyla önceden verilmiş olan cezalar geçerli olurken, 12 sanık hakkındaki yurtdışına çıkış yasaklarının da devamına karar verildi.

Dosya, yeniden Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderilecek. Kurulun vereceği karar ise geçerli olacak.

'Beni tanıyorlar' deyip soyunmaya başladı! Şaşkına çeviren anlar 'Beni tanıyorlar' deyip soyunmaya başladı! Şaşkına çeviren anlar
Karabük'te baraj gölünde ölü balıklar kıyıya vurduKarabük'te baraj gölünde ölü balıklar kıyıya vurdu
İş arkadaşını öldürüp, müşterileri yaralayan lokanta çalışanı tutuklandı (2)İş arkadaşını öldürüp, müşterileri yaralayan lokanta çalışanı tutuklandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Soylu'nun tepki gösterdiği dizininin oyuncuları olay çıkardı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adliye önünde silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

Erdoğan'dan çok önemli 'kredi' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

MSB duyurdu! PKK'dan hain saldırı: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması!

Bakan Akar'dan bedelli askerlik açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Rojova hayali bitti diyorlar

Bakan'dan harekat açıklaması: Rojova hayali bitti diyorlar

Son dakika: Görüntüler büyük tepki çekmişti! Öğretmene saldıran kadın tutuklandı

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Öğretmene saldıran kadın tutuklandı

Eski sevgilisini öldürdü, kendini böyle savundu!

Eski sevgilisini öldürdü, kendini böyle savundu!

Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme! Kadri Gürsel'e beraat

Cumhuriyet gazetesi davasında yeni gelişme!

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı: 70 aile daha Cerablus’tan Tel Abyad bölgesine dönmek için yola çıktı

MSB duyurdu: 70 aile yola çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.