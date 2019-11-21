Cumhuriyet Gazetesi davasında yeniden yargılama (1)

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA) YARGITAY'da mahkumiyet hükümlerinin bozulmasına karar verilen Cumhuriyet gazetesi eski çalışanları Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Aydın Engin, Hikmet Çetinkaya ve Ahmet Şık bugün yeniden yargılanmaya başladı. Duruşma savcısı, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmamasını ve mahkemenin eski kararında direnmesini talep etti. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, mahkeme başkanı sanıklara Yargıtay'ın bozma ilamına karşı beyanlarını soruyor.

