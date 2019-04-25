Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları cezaevine girdi

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- CUMHURİYET Gazetesi davasında, istinaf mahkemesinin cezaları onamasının ardından, 5 yılın altında ceza alan Cumhuriyet Gazetesi eski 6 çalışanı cezalarının infazı için Kocaeli Adliyesi'ne gelerek, işlemlerin ardından cezaevine götürüldü. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından Cumhuriyet Gazetesi davasında verilen cezaların onanmasının ardından, Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları Hakan Kara, Mustafa Kemal Güngör, Güray Öz, Önder Çelik ile karikatürist Musa Kart ve muhasebe çalışanı Emre İper cezalarının infazı için Kocaeli Adliyesi'ne geldi. Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarına CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, Cumhuriyet Gazetesi Eski Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu ve Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Akın Atalay destek verdi. Kocaeli Adliyesi önünde bir konuşma yapan Sezgin Tanrıkulu, "Soruşturmanın başlatılması, iddianamenin kendisi, yargılama süreci, istinafın onaylaması, tümü hukuka aykırı. Adil ve dürüst olmayan bir yargılama sürecinde maalesef bu hüküm kesinleşti. Bağımsız ve tarafsız bir yargı ortamı yok. 8 Cumhuriyet çalışanı ile ilgili olarak, yazar ve avukat arkadaşlarımızla ilgili olarak tamamen hukuka aykırı bir biçimde hükümler kesinleşti ve Yargıtay'a gitmeden kesinleşti. Diğer, 5 yıldan fazla ceza alan gazetecilerin ve Cumhuriyet Vakfı yöneticilerinin dosyası şu anda Yargıtay'da. Yargıtay'ın hangi kararı vereceği belli değil. Bozma kararı da verebilir. Dolayısıyla, bu süreç beklenmeden, maalesef infaza verilmiş oldu. Bu durumun kendisi de adil ve dürüst yargılama ilkelerine aykırı, çünkü aynı yargılamada mahkum oldular. Bir kısmının hükmü kesinleşti, bir kısmı kesinleşmedi. Yargıtay sürecinin kesinleşmeden infaza verilmiş olması da Ceza Muhakemesi Yasası'ndaki başka bir hukuka aykırılık. Ama bütün bu süreçlerin Anayasa Mahkemesi'nden, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden döneceğinden emin olabilirsiniz. Olan Türkiye'de hukuk ortamına, yargının bağımsız ve tarafsız tutumuna olmaktadır. Tabii ki arkadaşlarımızın özgürlüklerinden mahrum olmaları da en büyük ihlaldir. Türkiye'de basının, medyanın hangi baskı ortamında olduğunu da dünyaya göstermiştir bu karar." dedi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı(Ek bilgilerle) Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Hakan Kara, Türkiye'de adalet konusunda ciddi bir sıkıntı olduğunu ifade ederek, "Her alanda hukuksuzluklar yaşandı bu davada. Son süreçte de, biliyorsunuz ki bir grup arkadaşımız 5 yılın altında ceza aldı. Diğer bir grup da daha yüksek cezalara çarptırıldılar. Şimdi daha az ceza alan arkadaşlar cezaevine gidiyor. Diğer arkadaşlarımız Yargıtay'a başvuruyor. Burada da çok basit bir sorun çıkıyor ortaya. Yargıtay'da bu dava bozulursa ve arkadaşlarımız beraat ederlerse, cezaevinde yatmış olan bizlerin durumu ne olacak? Ne yazık ki Türkiye'de adalet konusunda ciddi bir sıkıntı var. Bunların çözülmesini bekliyoruz" diye konuştu. Musa Kart ise yumruk atanın serbest, gazetecilerin ise cezaevinde bulunduğunu belirterek, "İnanıyoruz ki, bu dava halkın vicdanında görülmeye devam edecek. Birkaç gündür iyi kalpli ve duyarlı insanlar yaşadıklarımızı özetliyor. Yumruk atan serbest, karikatürist ve gazeteciler cezaevinde. Gazetecilerin cezaevi kapılarında açıklama yapmadığı günlerde buluşmak dileğiyle, hoşça kalın." dedi.