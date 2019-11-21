Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanlarının yeniden yargılandıkları davada, mahkeme 12 sanık hakkında Yargıtayın bozma kararına direndi. Mahkeme, sanık Ahmet Kadri Gürsel hakkında ise beraat kararı verdi.

Cumhuriyet Gazetesi eski \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n\u0131n yeniden yarg\u0131land\u0131klar\u0131 davada, mahkeme 12 san\u0131k hakk\u0131nda Yarg\u0131tay\u0131n bozma karar\u0131na direndi. Mahkeme, san\u0131k Ahmet Kadri G\u00fcrsel hakk\u0131nda ise beraat karar\u0131 verdi.PARTNER Gen\u00e7 k\u0131z\u0131 cinsel fantezisi mi \u00f6ld\u00fcrd\u00fc?Ka\u00e7ak g\u00f6\u00e7menleri ta\u015f\u0131yan ara\u00e7 kaza yapt\u0131: 2 yaral\u0131Ah\u015fap at\u00f6lyesi, alev alev yand\u0131
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