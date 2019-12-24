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'Cumhuriyet Gazetesi önüne el bombası atalım' demişti! Akit TV soruşturmasına yetkisizlik kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 20:16 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Gazetesi’ne yönelik Akit TV’de yayınlanan açıklamalara ilişkin yürütülen soruşturmada yetkisizlik kararı vererek dosyayı Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

'Cumhuriyet Gazetesi önüne el bombası atalım' demişti! Akit TV soruşturmasına yetkisizlik kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca verilen yetkisizlik kararında, Cumhuriyet Gazetesi ve gazeteci Kemal Işık Kansu adına suç duyurusunda bulunulması üzerine "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "tehdit" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Yetkisizlik kararında, Cumhuriyet Vakfı, Yeni Gün Haber Ajansı ile Kemal Işık Kansu "müşteki" olarak ve Ali İhsan Karahasanoğlu ve Fatin Dağıstanlı ise "şüpheli" olarak yer aldı.

CUMHURİYET GAZETESİ'NE TEHDİT

Şikayet dilekçesinde, 20 Aralık'ta Akit TV kanalında yayınlanan programın sunucusu Fatin Dağıstanlı'nın, Cumhuriyet Gazetesi'nin "Şeriat Çalıştayı" manşetini göstererek "Hadi gidelim, hep beraber toplanıp Cumhuriyet Gazetesi önüne bir el bombası atalım" diyerek gazeteyi ve gazeteci Işık Kansu'yu hedef gösterdiği belirtildi.

Şüpheli Ali İhsan Karahasanoğlu'nun da bunun üzerine sarf ettiği sözlerle hedef gösterme eylemine katıldığının dilekçede iddia edildiği kaydedildi.

KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERİLDİ

Akit TV'nin Küçükçekmece adresinde faaliyet gösterdiğinin tespit edildiğini belirten savcılık, bu nedenle soruşturmaya yetkisizlik kararı vererek dosyanın Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmesine karar verdi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fatin Dağıstanlı Akit TV Cumhuriyet tehdit suç duyurusu

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