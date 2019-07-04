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Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 17:04 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, bir yazısında başörtüsü takan kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk’ün, gazetedeki bir yazısında başörtüsü takan kadınlara yönelik sözleri dolayısıyla, ‘halkı kin veya düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk, bir yazısında başörtüsü takan kadınlara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Işıl Özgentürk’ün, gazetedeki bir yazısında başörtüsü takan kadınlara yönelik sözleri dolayısıyla, ‘halkı kin veya düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Işıl Özgentürk’ün avukatı Fikret İlkiz katıldı. Davanın müdahili avukatlardan Mustafa Doğan İnal duruşmada hazır bulunurken diğer müdahiller adına ise avukatları katıldı.
‘Yazı iğrenç bir paçavradır’
Bir önceki duruşmaya katılan diğer müdahillerin sanık Özgentürk’ün yazına dair ‘paçavra’ kelimesini kullandıklarını söyleyen müdahil avukat Mustafa Doğan İnal, “Ben bu tabirin çok saygılı bir tabir olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu yazı iğrenç bir paçavradır. Kendini aydın ve medeni bir insan olarak gören sanığın İslam’ın bütün ritüel ve değerlerine karşı, faşist, kindar ve iğrenç iftiralarının mahkemeniz nezdinde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Çünkü bu onlar için sıradanlaşmış bir ifade haline gelmiştir. Hukukun bunu korumaması, sanığın gerekli cezayı alması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Sanık avukatı Fikret İkiz ise önceki duruşmadaki beyanını tekrar ettiğini söyleyerek, Beyoğlu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce verilen bir kararı emsal olarak mahkemeye sundu.
Mahkeme heyeti, sanık Işıl Özgentürk’ü, ‘halkı kin veya düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan, suçun işleniş şekli ve sanığın kastını dikkate alarak 1 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Mahkeme, suçun basın yoluyla işlenmiş olması gerekçesiyle yarı oranında artırım yaparak cezayı 1 yıl 6 aya çıkardı ve indirim yoluna gitmedi.
Heyet, sanık hakkında daha önceden verilmiş bir hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı olduğunu göz önüne alarak hükmün açıklanmasını geri bırakmadı.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Özgentürk’ün yazısında, ‘başörtüsü takılması eyleminin tarihte fahişelere mahsus bir davranış biçimi olduğu’ imasında bulunduğu belirtilerek, basın yoluyla ‘halkı kin veya düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

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