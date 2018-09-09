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Cumhuriyet gazetesinde art arda istifalar! Melis Alphan ve Çiğdem Toker'den şok karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 10:02 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Gazetesi'nde gerçekleşen yönetim değişikliğinin ardından istifalar art arda geliyor. Deneyimli ekonomi yazarı Çiğdem Toker yazılarına son verirken, Melis Alphan da Twitter hesabından yazılarına son verdiğini açıkladı.

Cumhuriyet gazetesinde art arda istifalar! Melis Alphan ve Çiğdem Toker'den şok karar

Cumhuriyet gazetesinin sahibi konumundaki Cumhuriyet Vakfı'ndaki yönetim değişikliği sonrasında Çiğdem Toker köşesindeki yazılarına son verdi. Cumhuriyet'in deneyimli ekonomi yazarı olan Toker, 'Hoşçakalın' başlıklı yazısıyla istifasını duyurdu. Toker, veda yazısında "Yönetim değişikliğinin ardından ‘Atatürk’ün Cumhuriyet’i' başlığını taşıyan dünkü açıklamanın, her duruşmasını izlemeye çalıştığım ağır ceza yargılamasında, Cumhuriyet davası iddianamesindeki çizgi değişikliği suçlamasını hatırlatması üzüntümün nedenlerinden biri” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yazılarına son veren diğer isim Melih Alphan oldu. Alphan, kararını Twitter üzerinden duyurdu. Alphan'ın kararını açıkladığı paylaşımı şöyle oldu:

melis-alphan

Gazetenin yazarı ve Cumartesi eki yayın yönetmeni Zeynep Miraç da ayrılığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

zeynep-mirac

Güray Öz, Hikmet Çetinkaya, Aslı Aydıntaşbaş, Kemal Can ve Özgür Mumcu değişikliğin ardından Cumhuriyet'ten ayrıldıklarını açıklayan diğer isimler olmuştu.


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Cumhuriyet gazetesi Melis Alphan çiğdem toker istifa

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