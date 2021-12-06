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Cumhuriyet gazetesinde işten çıkarılan 8 gazetecinin iş akdinin feshi kararı durduruldu

06.12.2021 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen hafta Cumhuriyet gazetesindeki işlerine son verilen sekiz gazetecinin iş akdinin feshi kararı durduruldu.

Cumhuriyet gazetesinde işten çıkarılan 8 gazetecinin iş akdinin feshi kararı durduruldu

Gazete yönetiminden yapılan açıklamada bu gazetecilerin gazetede çalışmaya devam edebilecekleri belirtildi.Cumhuriyet gazetesi yönetimi tarafından yapılan açıklamada, daha önce işten çıkarılan sekiz gazetecinin iş akdinin feshiyle ilgili kararın durdurulduğu belirtildi.

Pazartesi günü "Yönetim” imzasıyla Cumhuriyet gazetesinin web sayfası olan cumhuriyet.com.tr adresinde yayınlanan açıklamada, "Sekiz çalışanımızla iş akdinin feshi nedeniyle ilgili karar durdurulmuştur” denildi. 29 Kasım tarihinde işten çıkarılan sekiz gazeteciye "arkadaşlarımız” diye hitap edilen açıklamada, bu gazetecilerin gazetede çalışmalarına devam edebilecekleri ifade edildi. Açıklamada "iş barışının sağlanmasının en önemli konu” olduğu belirtilirken, "Çalışanlarımızın kendi işlerine odaklanmaları kesin bir ön koşuldur. Cumhuriyet gazetesinde iç barışı bozacak hareketlere kesin olarak ödün verilmeyeceğinin bilinmesi gereklidir” ifadeleri yer aldı.

Genel Yayın Yönetmenliği görevine vekâleten Arif Kızılyalın atandı

Cumhuriyet gazetesi tarafından Pazartesi günü yapılan başka bir açıklamada ise "Gazetemizin üst yönetiminde yeni görevlendirme yapıldı” denilerek 3 Aralık tarihinde genel yayın yönetmenliği görevinden istifa eden Aykut Küçükkaya'nın yerine Arif Kızılyalın'ın vekâleten atandığı belirtildi.

Açıklamada Kızılyalın'ın kısa bir özgeçmişine de yer verildi. 1984 yılında Cumhuriyet gazetesinin spor servisinde çalışmaya başlayan Kızılyalın'ın spor servisinin ardından ekonomi servisinde bir süre görev yaptığı, Cumhuriyet’in yayımladığı çok sayıda ekte sorumluluk üstlendiği ve bu kapsamda Cumhuriyet Spor’un genel yayın yönetmenliğini de sürdürdüğü aktarıldı.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet gazetesi ile Türkiye Gazeteciler Sendikası arasında 18 yıl sonra varılan toplu iş sözleşmesinden yaklaşık iki hafta sonra gazete, sekiz sendikalı gazetecinin işine son vermişti. O zaman Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni olan Küçükkaya ise meslektaşlarına destek vermiş, gazete binası önünde yapılan basın açıklamasına katılmıştı.

Bundan sonra Cumhuriyet Gazetesi genel yayın yönetmenliğinden alınan ve baş danışmanlığa atanan Küçükkaya, yeni görevlendirmeyi kabul etmediğini belirterek gazeteden istifa etmişti.

DW/DÇÜ,BÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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