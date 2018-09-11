Cumhuriyet gazetesinde istifa dalgası

Eski Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Alev Coşkun, 2013'te yapılan vakıf seçimlerinin hukuksuz olduğunu iddia ederek mahkemeye şikâyette bulundu. Yargıtay'ın, söz konusu seçimin geçersiz olduğuna yönelik mahkeme kararını onamasının ardından Cumhuriyet Vakfı geçen hafta yeniden seçime gitti. Seçimlerin yenilenmesi sonucunda vakfın başkanlığına Alev Coşkun seçildi.

RSF Temsilcisi Erol Önderoğlu, “Hapis yatan onca meslektaşımıza yönelik muameleyi hoş karşılamıyoruz” diyorCumhuriyet gazetesinde yaşanan yönetim değişikliği sonrasında tasfiyelerin yanı sıra istifalar da yaşandı. Cumhuriyet Vakfı Başkanlığı'na Orhan Erinç'in yerine Alev Coşkun'un seçilmesinin ardından, gazetenin genel yayın yönetmenliği koltuğuna da Murat Sabuncu'nun görevinden alınmasıyla Aykut Küçükkaya oturdu.

26 ismin gazeteyle yolları ayrıldı

Yaşanan yönetim değişikliğinin ardından aralarında Cumhuriyet davası kapsamında cezaevinde tutuklu kalan Musa Kart, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Hakan Kara ve Akın Atalay'ın da bulunduğu 24 ismin gazete ile yolları ayrıldı. Gazeteden istifa eden çoğu isim, aldıkları kararı kişisel sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kadri Gürsel ve Özgür Mumcu da bugün Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamayla gazeteden ayrıldıklarını ifade etti. İlk olarak görevden alınan gazeteciler, yazı işleri müdürleri Bülent Özdoğan ve Faruk Eren oldu.

Yönetimin değişmesiyle işine son verilen Faruk Eren, fesih kararını gazeteden çıktıktan sonra öğrenmiş. DW Türkçe'ye konuşan Eren, "İnsan kaynaklarından ısrarla arandım ve yoldan geri döndüm. Bir evrak imzalattırdılar, görevden alınma kâğıdıydı” diyor. Yazı işleri müdürü görevinin bir başka isme verildiğinden imzaladığı bu evrakla haberdar olmuş. "Vakfın yeni yönetimine seçilen isimlerin politik geçmişlerine baktığımızda nasıl bir gazete yapılacağı anlaşılacaktır” diyen Eren, Cumhuriyet'in yayın çizgisinin yeni kurul tarafından belirleneceğini söylüyor.