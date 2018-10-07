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Cumhuriyet gazetesinde şüpheli kurşun paniği!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2018 09:23 | Son Güncelleme

Cumhuriyet gazetesinin merkez binasında park halinde bulunan otomobile önceki gece kurşun isabet ettiği belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinde şüpheli kurşun paniği!

Cumhuriyet gazetesinin İstanbul Şişli’deki merkez binasının park yerinde olan araca önceki gece 23.20 sıralarında kurşun isabet ettiği belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinin aktardığı habere göre, olayda aracın camı kırılırken, gazetenin güvenlik görevlileri de buldukları 'mermi çekirdeğini' emniyet birimlerine teslim etti. Emniyet yetkilileri olayla ilgili Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya’ya bilgi verdi.

İncelemenin sürdüğünü, her türlü ihtimalin araştırıldığını bildiren emniyet yetkilisinin, 'Yorgun mermi olabilir' değerlendirmesinde bulunduğu ifade edildi.

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Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyet kurşun Şişli mermi istanbul

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