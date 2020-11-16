Cumhuriyet gazetesine 28 günlük ilan kesme cezası

Cumhuriyet, cezaya yapılan itirazların reddedildiğini bildirdi.Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Basın İlan Kurumu'nun gazeteye verdiği ilan kesme cezalarına yapılan itirazların reddedilmesi üzerine 28 günlük ceza uygulamaya kondu.

Cumhuriyet'in haberinde, "Basın İlan Kurumu (BİK) bağlı bulunduğu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un şikâyeti üzerine, tamamı belgeli olan haberlerimiz nedeniyle Cumhuriyet’e 45 gün ilan kesme cezası verdi. Gazetemiz avukatlarının yaptığı itirazlar İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Kararın kesinleşmesinin ardından BİK, 28 günlük ilan kesme cezasının uygulanacağını gazetemize tebliğ etti" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile ilgili 15 haber ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ’nin şikâyeti üzerine gazeteye verilen toplam 37 günlük ilan kesme cezası ile cumhuriyet.com.tr’ye verilen toplam 8 günlük ilan kesilmesi cezasına yapılan itirazların İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildiği bildirildi. Cumhuriyet'in konuyla ilgili haberinde, verilen 45 günlük cezanın kesinleşen 28 günüün uygulanmak üzere gazeteye tebliğ edildiği bildirildi.