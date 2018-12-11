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Cumhuriyet Gazetesi'ni bombalayan Tekin İrşi, yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 00:11 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde E.P.'ye silah tehdidi ile senet imzalattırıp, tahsil etmek isteyen 3 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı. Operasyonda Cumhuriyet Gazetesi'nin bombalanması faili ve Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Arslan'ın da bağlı örgütün üyesi Tekin İrşi de çıktı.

Cumhuriyet Gazetesi'ni bombalayan Tekin İrşi, yakalandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde E.P.'ye silah tehdidi ile senet imzalattırıp, tahsil etmek isteyen 3 kişi, polisin operasyonuyla yakalandı. Operasyonda Cumhuriyet Gazetesi'nin bombalanması faili ve Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Arslan'ın da bağlı örgütün üyesi Tekin İrşi de çıktı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.
Çorlu'da yaşayan E.P., 3 gün önce İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne giderek, 3 kişinin, 1.5 ay kadar önce araç içinde kendisine silah doğrultarak 50 bin TL tutarındaki senedi imzalattırdıklarını söyledi. E.P., şüphelilerin kendisine imzalattırdıkları senedin parasını tahsil edilmesi için kendisini tehdit edip, baskı uyguladıklarını ve şüphelilerin kendisi ile ailesine zarar verebileceklerini anlattı. Çorlu polisi, E.P.'nin şikayeti üzerine harekete geçerek teknik araçla izleme kararı aldı. E.P.'nin şüphelilerle buluşması ve aralarında geçen konuşmalar kayda alınırken, 3 kişinin E.P.'yi araca bindirip götürmek istediği sırada polis operasyon düzenleyerek Tekin İrşi, Vedat Ek ve Mehmet Can Çelik adlı şüphelileri yakaladı.
CUMHURİYET GAZETESİ'Nİ BOMBALAYAN ÇIKTI
Yapılan aramada E.P.'ye silah tehdidi ile imzalattırılan senet şüphelilerden Vedat Ek'in üzerinde bulundu. Yapılan detaylı araştırmada şüphelilerden Tekin İrşi'nin Danıştay saldırısını gerçekleştiren Alparslan Arslan'ı bağlı olduğu örgütün üyesi olduğu ve Cumhuriyet Gazetesi'nin bombalanması eyleminin de faili olduğu tespit edildi. 3 şüpheli emniyetteki soruşturmalarının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Cumhuriyet Gazetesi'ni bombalayan Tekin İrşi, yakalandıCumhuriyet Gazetesi'ni bombalayan Tekin İrşi, yakalandıCumhuriyet Gazetesi'ni bombalayan Tekin İrşi, yakalandı

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