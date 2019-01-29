IHAAW141408-SIY/27-01-2019
- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yerel seçimlerde kullanılacak birleşik oy pusulasında 7. sırayı aldı.
27.01.2019 14:14:08 TSI
NNNN
CHP'de saldırı şoku: Yaralılar var
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Sosyal medyada paylaşımları gördü, çıldırdı: Herkesi bıçakladı
Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum