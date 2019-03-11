KIRKLARELİ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Cumhuriyet bu milletin en kıymetli kazanımıdır. Bizim kafamızın arkasında başka bir dünya, başka bir yol haritası kesinlikle yok. Biz içimiz, dışımız neyse öyle adamlarız. Cumhuriyet hepimizindir, cumhuriyeti kuran liderler hepimizindir. Kurtuluş Savaşının bütün gazileri, şehitleri hepimizindir." dedi.

Yazıcı, AK Parti Babaeski İlçe Başkanlığını ziyaretinde, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturu ile hareket ettiklerini söyledi.

Seçimin yaklaştığını, siyasetin proje rekabeti olduğunu ifade eden Yazıcı, şöyle konuştu:

"Bizim icraatımızın merkezinde insan var. O 'insan' sözcüğünün başında başka bir sıfat yok, mezhep ayrımlaştıracak tanımlama yok, ırk vurgusu yapacak niteleme yok. Katıksız yalın halde insan. Onun için 17 yıldır yaptığımız bütçelerde oransal olarak en fazla ödeneği iki alana ayırıyoruz. Birisi sağlık, diğeri eğitimdir. Laf üretenler var, iş üretenler var. Biz iş üretiriz.

Hastanelerin durumunu görüyorsunuz, nereden nereye getirdik. Koğuş usulü hastane, kuyruklu hastane, kuyruklu eczane, böyle bir şey olabilir mi? Aldık oradan bu duruma getirdik. Sosyal politikaları gündemimizin birinci sırasına yerleştirdik. Bu ülkede aç açıkta insan olmayacak. Devlet ve devleti yönetenler bunları görecek, bunları görmeyen yöneticinin gözü kördür, vicdanı kapalıdır."