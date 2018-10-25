HABER

Cumhuriyet için koştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 09:51 | Son Güncelleme

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde atletizm yarışmaları düzenlendi.

Cumhuriyet için koştular

2018 Yılı Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Bandırma'da bulunan orta ve lise düzeyinde toplamda 27 okulun katılımıyla "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atletizm Yarışmaları" düzenlendi. Bandırma 17 Eylül Stadında düzenlenen ve 27 okuldan 300'ün üzerinde sporcu ve öğrencinin katıldığı yarışlarda kendi kategorisinde ilk dörde giren takımlara kupa, kendi kategorisinde ilk üçe giren sporculara ise madalya ödülü verildi.

Dereceye giren sporculara ödülleri 28 Ekim Pazar günü "Cumhuriyet Bayramı Çelenk Sunma Töreninde" ilçe protokolü tarafından takdim edilecek. (İHA)

PARTNERMutluluktan ağladımMutluluktan ağladım
DÜZELTME - 24 Ekim saat 12.14'te "Bakan Akar, AA Editör Masası'na konuk oldu" başlığıyla yayımlanan haberimizin 14. paragrafında yer alan "70 günlük" ifadesi "birkaç günlük" olarak değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. SaygılarımıDÜZELTME - 24 Ekim saat 12.14'te "Bakan Akar, AA Editör Masası'na konuk oldu" başlığıyla yayımlanan haberimizin 14. paragrafında yer alan "70 günlük" ifadesi "birkaç günlük" olarak değiştirilmiştir. Haberimizi düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımı
Psikiyatri servisi koridorları sanat sokağına dönüştüPsikiyatri servisi koridorları sanat sokağına dönüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Balıkesir cumhuriyet bayramı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaya olarak gelen çiftten otopark ücreti aldılar

Yaya olarak gelen çiftten otopark ücreti aldılar

Diyarbakır'da kaldırım çöktü, doktor ve hemşire içine düştü

Diyarbakır'da kaldırım çöktü, doktor ve hemşire içine düştü

Fatih Portakal'dan Türkiye'nin gündemindeki Bakan'a çok çarpıcı sorular

Fatih Portakal'dan Türkiye'nin gündemindeki Bakan'a çok çarpıcı sorular

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400'ler için tarih verdi

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar S-400'ler için tarih verdi

Atatürk ve Cumhuriyet sergisine yoğun ilgi

Atatürk ve Cumhuriyet sergisine yoğun ilgi

Büyükçekmece, Cumhuriyet Kent Meydanı'na kavuşuyor

Büyükçekmece, Cumhuriyet Kent Meydanı'na kavuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.