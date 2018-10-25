Cumhuriyet için koştular

2018 Yılı Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Bandırma'da bulunan orta ve lise düzeyinde toplamda 27 okulun katılımıyla "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Atletizm Yarışmaları" düzenlendi. Bandırma 17 Eylül Stadında düzenlenen ve 27 okuldan 300'ün üzerinde sporcu ve öğrencinin katıldığı yarışlarda kendi kategorisinde ilk dörde giren takımlara kupa, kendi kategorisinde ilk üçe giren sporculara ise madalya ödülü verildi.

Dereceye giren sporculara ödülleri 28 Ekim Pazar günü "Cumhuriyet Bayramı Çelenk Sunma Töreninde" ilçe protokolü tarafından takdim edilecek. (İHA)

